Argentina ratificó que no pedirá disculpas a España: ¿se rompen las relaciones y echan al embajador de nuestro país?

El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que el presidente Javier Milei no pedirá disculpas a su par del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pese a la amenaza de Madrid de romper relaciones, en el marco de una crisis política y diplomática inédita entre ambas naciones en mucho tiempo.

En ese sentido, Adorni señaló que al Gobierno no le preocupa" que haya una "reacción diplomática" tras el conflicto que se generó luego de los dichos de Milei en España que generaron diversos cruces.

"No nos preocupa la reacción diplomática porque no hay razón para que la haya. Sería irracional que ocurra", expresó el funcionario a la vez que indicó: "Si el presidente o los funcionarios españoles se quieren hacer cargo no es un problema de nuestra República. Al que le quepa el sayo que se lo ponga".

Para Adorni, el mandatario "no hizo mención a nadie en particular" durante su discurso en Europa Viva 2024, acto de Vox en Madrid, en el que acusó de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. "Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor", alertó Adorni y añadió: "Llama poderosamente la atención que se pongan en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada".

Asimismo, reafirmó: "Confiamos en que, superadas las instancias electorales en Europa, podamos reconducir las relaciones".

"El Gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia", remarcó.

El funcionario descartó comunicación con Sánchez al tiempo que aclaró que Milei "jamás pondría en riesgo ninguna relación diplomática con ningún país" e insistió en que los entredichos "nada tienen que ver con la relación diplomática".

"Seríamos muy gustosos de que proporcionalmente le hagan el planteo a Sánchez de todas las barbaridades que han dicho sus ministros y él mismo y de los errores que han cometido en materia de involucrarse en la política interna de otros países", concluyó.

En este marco, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, convocó al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, para exigirle disculpas públicas después de que el presidente argentino llamase sin mencionarla "corrupta" a la esposa de Pedro Sánchez.

"Entre los Gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable, por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República Argentina una rectificación pública", dijo Sánchez este lunes, en un encuentro empresarial en Madrid.

"La respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina", liderada ahora "por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura", añadió.

"Soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino", insistió Sánchez, poco después de que su Gobierno convocara al embajador argentino en Madrid para expresarle su protesta.

Consultado sobre la posibilidad de romper relaciones diplomáticas, Albares dijo que efectivamente contemplaba la posibilidad si Milei no se disculpaba. "Nosotros no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas, lo vamos a hacer", aseguró el canciller español.

En simultáneo, la canciller argentina Diana Mondino mantuvo un contacto telefónico con la embajadora de España en Buenos Aires, María Jesús Alonso, antes de viajar a su país, convocada de urgencia por Madrid ante la escalada de este conflicto que en los últimos días viene escribiendo varios capítulos.

A esta altura, y en medio de un clima de tensión que lejos está de ceder, nadie descarta que España expulse al embajador argentino, lo que marcaría un punto extremo en el fraternal vínculo entre ambos países.