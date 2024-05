Máxima tensión con España: Milei llegó a Argentina y redobló la apuesta, y Sánchez le contestó fuerte

La tensión política entre Argentina y España derivada de los dichos del presidente Javier Milei durante su reciente viaje a ese país sigue en aumento y ya se está convirtió en una crisis diplomática inédita.

A su llegada a Buenos Aires, esta madrugada, Milei publicó en redes sociales un mensaje que lejos estuvo de bajarle el tono a la controversia, redobló la apuesta sobre lo que ya declarado en España y posteó: "Hola a todos...!!! Volvió el León, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas…VIVA LA LIBERTAD CARAJO", indicó el mandatario junto a una foto de un león y la bandera argentina en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Tras el mensaje un usuario del país europeo le pidió que se quede unos días más en España, pero le respondió que ya se encontraba en Argentina, mientras que otro le indicó: “Puedo ser su padre y no estoy de acuerdo con las formas, pero ‘de mayor’" quiero tener su capacidad. Conseguir poner a todo un gobierno de reclutas patosos a mear, es digno de aplauso. Si regresa a mi amada España, tiene usted un sitio en mi mesa”.

El que también este lunes se refirió fue precisamente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien dijo que Milei no está "a la altura" de "los lazos de hermandad" entre ambas nacionales luego de haber acusado, sin mencionarla, a su esposa de "corrupta".

"Soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino", añadió Sánchez, después de que su Gobierno convocará al embajador argentino en Madrid para expresarle su protesta.

Precisamente el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó hoy al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, para exigirle disculpas públicas después de que el presidente argentino llamase "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

"Esta misma mañana está convocado el embajador de Argentina, voy a trasladar la gravedad de la situación y le voy a exigir una vez más disculpas públicas por parte de Javier Milei", declaró Albares, quien ante la consulta sobre la posibilidad de romper relaciones diplomáticas, Albares dijo que contemplaba la posibilidad si Milei no se disculpaba. "Nosotros no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas, lo vamos a hacer", aseguró el canciller español.

Dicho "fuera de tono", espectáculo "chocante"

El grupo que nuclea a empresas con grandes intereses en Argentina, condenó los dichos "fuera de tono" de Milei, en palabras de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). "Rechazamos profundamente" unas declaraciones "fuera de tono", que constituyen un "ataque" que "no tiene ningún sentido", explicó Garamendi.

El Gobierno argentino, en cambio, estimó que era Pedro Sánchez quien debía disculparse. "No corresponde ninguna disculpa. Ninguna disculpa. Al contrario, yo creo que debería haber varias disculpas del gobierno español por las cosas que han dicho del presidente Milei", declaró el ministro del Interior, Guillermo Francos, poco después de que el vocero presidencial Manuel Adorni se expresara en el mismo sentido.

Este lunes, Adorni ratificó que no pedirán disculpas porque, a su entender, "esto empezó el 3 de mayo, cuando un ministro del Gobierno español acusó al presidente argentino de ingerir sustancias; a partir de ahí, vino un sinfín de ataques por parte de otros ministros, y del propio Pedro Sánchez, que lo trataron de fascista, odiador, negacionista, de mala persona. Algunos reclaman disculpas. No va a haber, no hay de qué disculparse. Apelamos a que el gobierno de España nos pida las disculpas correspondientes”, señaló Adorni esta mañana.