Los Pumitas perdieron en la última jugada con Sudáfrica, pero demostraron estar a la altura

Por Rodrigo Chagaray

rchagaray@eldia.com

En el cierre de la primera edición del Rugby Championship M-20, Los Pumitas cayeron ante su similar de Sudáfrica por 30 a 28 tras haber cerrado un parcial favorable en el primer tiempo de 21 a 7. El partido nuevamente se disputó en el Sunshine Coast Stadium de la ciudad homónima, en lo que fue la exitosa primera edición de este torneo que reunió a los equipos Sub 20 de los países que conforman la SANZAAR, la entidad que nuclea a Los Pumas, los All Blacks, los Wallabies y los actuales bicampeones del mundo, los Springboks sudafricanos.

GRAN EXPERIENCIA PARA LOS CHICOS ARGENTINOS

El seleccionado juvenil argentino se lleva de Australia mucho más que dos derrotas y una victoria, porque decididamente lo que el team del tucumano Álvaro Galindo se lleva en el bolso, es un valiosísimo aprendizaje que no se puede medir en lo inmediato, esto sumado al roce internacional conseguido ante potencias del hemisferio sur, claramente es algo alentador, más que nada de cara a lo que es el gran objetivo del 2024: la Copa del Mundo que se disputará justamente en tierras sudafricanas del 29 de junio al 16 de julio, en la cual compartirán el grupo C junto a Sudáfrica, Inglaterra y Fiji.

El duelo ante el conjunto sudafricano no comenzó de la mejor manera para Argentina, ya que al minuto de juego Jurenzo Julius apoyó el primer try del partido, convertido por su apertura Philip-Albert Van Niekerk para poner la ventaja 7-0. A pesar del mal arranque, el seleccionado argentino pudo emparejar el trámite del partido y tal es así que a los 27 minutos de la primera mitad tras un offload de Juan Penoucos para Tomás Di Biase, el medio-scrum de Deportiva Francesa pudo asistir a Franco Rossetto, que tras dejar a un sudafricano en el camino, corrió solo al in-goal rival para anotar la primera conquista argentina que luego convirtió Facundo Rodriguez (7-7). Sudáfrica sufrió una tarjeta amarilla de su N°9, Ezekiel Ngobeni, y los dirigidos por Álvaro Galindo aprovecharon esos 10 minutos con un hombre de más, ya que el hombre de Estudiantes de Paraná, Franco Rossetto, apoyaría dos tries más en los primeros 40 minutos para conseguir el triplete que llevó al descanso a Argentina 21-7; Facundo Rodríguez aportó dos nuevas conversiones.

La segunda mitad comenzó de manera similar a la primera parte con Sudáfrica proponiendo y con conquistas tempraneras. A los 7 minutos, apareció su octavo Tiaan Jacobs, más la conversión de Van Niekerk, para descontar 21-14.

El conjunto africano continuó con la supremacía en el juego, tal es así que iban a llegar nuevamente a conquistar el in-goal argentino gracias a Casper Badenhorst para dejar el encuentro 21-19, tras la falla en la conversión. La indisciplina hizo sufrir al seleccionado nacional que tras una serie de penales seguidos iba a llegar la tarjeta amarilla para Gael Galván y el equipo sudafricano lo aprovechó; primero tras un penal acertado por Van Niekerk y luego una conquista de su capitán Zachary Porthen para llevar el tanteador 21-27.

Los Pumitas demostraron su valentía y su orgullo al defender la camiseta con uno menos y Franco Rossetto sellaría una tarde para el recuerdo con un cuarto try en su haber, más la excelente conversión del jugador de La Plata Rugby Santino Di Lucca para poner a Argentina 28-27 a cinco minutos del final. Sin embargo, con el tiempo cumplido y tras un penal por offside argentino, el medio apertura sudafricano cerró el encuentro 30-28 con un certero envío a los palos.

Vale sumar que el título quedó en manos de Nueva Zelanda al ganarle a Australia por 36 a 25 en lo que fue ya sí, el cierre de un torneo que mostró superiores a los “Hombres de Negro” que ganaron sus tres partidos y se consagraron de manera invicta.

LA SÍNTESIS

Argentina M20: 1. Diego Correa (Gonzalo Gargallo Bazán) 2. Juan Greising Revol (Juan Manuel Vivas) y 3. Tomás Rapetti (Gael Galván); 4. Efraín Elías (Capitán) y 5. Álvaro García Iandolino (Luciano Asevedo) 6. Juan Penoucos 7. Santo Fernández de Oliveira y 8. Ignacio Torrado (Juan Pedro Bernasconi); 9. Tomás Di Biase (Jerónimo Llorens) y 10. Facundo Rodríguez (Santino Di Lucca) 11. Franco Rossetto, 12. Tomás Medina (Tomás Bocco), 13. Faustino Sánchez Valarolo, 14. Timoteo Silva y 15. Benjamín Elizalde.

Entrenadores: Álvaro Galindo, Galo Álvarez Quiñones y Carlos Mohapp.

Sudáfrica M20: 1. Ruan Swart, 2. Juan Smal y 3. Zachary Porthen (capitán) 4. Thomas Dyer y 5. JF Van Heerden; 6. Sibabalwe Mahashe, 7. Bathobele Hlekani y 8. Tiaan Jacobs; 9. Ezekiel Ngobeni y 10. Philip-Albert Van Niekerk; 11. Litelihle Bester, 12. Joshua Boulle,13. Jurenzo Julius, 14. Joel Leotlela y 15. Bruce Sherwood.

Entrenador: Jono Gibbes

Primer tiempo: 1m, try de Jurenzo Julius convertido por Philip-Albert Van Nierkerk (SA); 26m, try de Franco Rossetto convertido por Facundo Rodríguez (ARG); 34m, try de Franco Rossetto convertido por Facundo Rodríguez (ARG); 40m, try de Franco Rossetto convertido por Facundo Rodríguez (ARG).

Incidencias: 32m, amonestado Ezekiel Ngobeni (SA). Resultado parcial: Los Pumitas 21 vs. Junior Springboks 7.

Segundo tiempo: 7m, try de Tiaan Jacobs, convertido por Philip-Albert Van Niekerk (SA); 18m, try de Casper Badenhorst (SA); 26m, penal acertado por Philip-Albert Van Nierkerk (SA); 30m, try de Zachary Porthen (SA); 34m, try de Franco Rossetto convertido por Santino Di Lucca (ARG).

Incidencias: 26m, amonestado Gael Galván (ARG). Resultado final: Los Pumitas 28 vs. Junior Springboks 30. Árbitro: Dan Waenga (Nueva Zelanda). Cancha: Sunshine Coast Stadium