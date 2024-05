Dignity, otra vez mamá: Calu Rivero está embarazada y tendrá un segundo bebé

Ángel de Brito abrió la emisión de este jueves de "Los Ángeles de la Mañana" (LAM, América TV) con su característico enigmático. Esta vez, el misterio giraba en torno al embarazo de una reconocida figura del espectáculo argentino. Las expectativas eran altas, especialmente después de que el miércoles insinuara que Emilia Mernes podría estar esperando su primer hijo junto a Duki. Sin embargo, los protagonistas eran otros.

“Hoy embarazo real, ayer no dije nada y todo el mundo me preguntó. Imaginate si tengo confirmado eso, con todos los embarazos que tengo, cómo no lo voy a confirmar”, comentó el conductor entre risas. Luego, añadió pistas que mantuvieron en vilo a la audiencia: “Embarazo confirmado. Va a dar de qué hablar nuevamente. Tengo dos, uno que no puedo contar de una actriz, que viene más adelante porque ya hablé con la protagonista y faltan las semanas; y este sí lo puedo contar hoy”.

Las angelitas no tardaron en lanzar sus preguntas. “¿Primeriza?”; “¿Muy famosa?”; “¿Tapa de alguna reconocida revista?”. De Brito respondió: “Fue tapa de todo. Ella y él, por distintos motivos... Ella un poquito más joven que él”. Yanina Latorre quiso saber si los protagonistas tenían matrimonios anteriores e hijos. “Matrimonios anteriores no, hijos anteriores no. No es el primero, es el segundo de los dos”, aclaró el conductor.

Marixa Balli también interrogó sobre su estado civil, a lo que De Brito respondió que no sabía si estaban casados formalmente: “Por ahí en una cosa así más informal, pero no hubo fiesta”. Finalmente, después de varias conjeturas y nombres descartados, De Brito reveló la identidad de los futuros padres: se trata de Calu Rivero, también conocida como Dignity, y su pareja Antonio ‘Aíto’ de la Rúa.

La actriz, recordada por su papel de Natacha Bandi en "Dulce Amor" (Telefe), y Aíto, hijo del expresidente de la Nación, ya son padres de Tao, de un año. La pareja tiene una historia de amor que se remonta a 2008, aunque se reencontraron y decidieron apostar nuevamente por su relación en 2022. Poco tiempo después, la modelo se convirtió en madre primeriza.

En abril, Calu compartió una reflexión sobre la maternidad en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 900.000 seguidores. Junto a una imagen con su hijo, escribió: “¡Hoy tengo deseos de celebrar el increíble cuerpo femenino! Que puede crear y nutrir la vida, se transforma durante el embarazo y el parto, produce leche que da alimento a sus crías, encarna la sabiduría, la intuición, la belleza, la sensualidad y la creatividad. Refleja los ciclos de la naturaleza, se renueva y regenera continuamente. ¡Cada cuerpo es único y hermoso, merecedor de amor, respeto y celebración! ¡No te olvides mujer!!”.

El 22 de febrero de este año, Calu celebró el primer cumpleaños de Tao con una emotiva publicación: “Feliz año Tao. Niño amado. Que se honre a la vida. Que se honre a la tierra. Escuchemos a los niños que nos vienen a cantar melodías del corazón”. Las imágenes mostraban la celebración a orillas del mar en Punta del Este, acompañados por la abuela paterna, Inés Pertiné Urien, y la familia de la actriz.

Así, la noticia del embarazo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa promete convertirse en uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo argentino en las próximas semanas.