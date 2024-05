El posteo de la esposa de Di María que ilusiona a los hinchas de Central y al fútbol argentino: "Los vamos a extrañar"

Los hinchas de Rosario Central podrían tener una linda noticia con el correr de las horas. Es que en los últimos días, mucho se habló de la posibilidad de que Ángel Di María vuelva al club de sus amores.

Entre tire y afloje, sobre todo por la violencia narco que se vive en Rosario y la inseguridad diaria, el mismo jugador había manifestado como que era "algo difícil" regresar si ese era el contexto.

Lo cierto es que parece que el panorama cambió y hasta una historia de instagram de su esposa, Jorgelina Cardozo, hizo ilusionar a los "canallas".

Con una foto con Nicolás Otamendi y su pareja, Cardozo posteó: “Los vamos a extrañar, hasta pronto amigos”. El delantero y el defensor son compañeros en Benfica, pero el rosarino todavía no contestó al ofrecimiento de renovación por parte del equipo portugués.

“La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera”, había declarado "Fideo" meses atrás. ¿Se dará esta vez?.