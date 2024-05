Crimen de Fernando Baéz Sosa: Máximo Thomsen brindará una entrevista desde la cárcel de La Plata

Máximo Thomsen, uno de los jóvenes condenados a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, decidió romper el silencio por primera vez ante las cámaras y dar su versión de los hechos, de lo que ocurrió aquella madrugada en Villa Gesell.

Lo hizo a través de una entrevista que saldrá este martes, a las 20 horas en "Telenoche", por canal 13. Allí, en la Alcaidía de Melchor Romero (donde está alojado) en diálogo con el periodista Rolando Barbano, Thomsen se quebró.

Allí, el señalado como "el que le dio la patada mortal" a la víctima, y dio detalles sobre cómo eran las peleas a la salida de los boliches de Zárate, de qué manera organizó el viaje a Villa Gesell, por qué llevó tanto alcohol en su auto y sus planes para aquellas vacaciones que terminaron con la muerte de Fernando.

Pidió perdón por lo que hizo, pero también ruega que la Justicia no le impute cosas que él no hizo: “Me descargué. Me desahogué mucho, hace cuatro años que esperaba este momento”, soltó en el final de la entrevista después de una hora y media de entrevista.

EL CASO DE FERNANDO

Fernando Báez Sosa fue asesinado en Villa Gesell a la salida del boliche Le Brique. Tenía 18 años, era egresado del Colegio Marianista de Caballito y estudiaba Derecho en la UBA.

Por el asesinato de Báez Sosa, 8 jóvenes de entre 18 y 20 años de la localidad bonaerense de Zárate, fueron condenados.

Acorde al testimonio de los testigos, a Fernando Báez Sosa lo golpearon en el piso en reiteradas ocasiones.

El joven falleció a las 6 de la mañana del sábado 18 enero de 2021.