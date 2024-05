Cinthia Fernández explotó de bronca luego del testimonio de Máximo Thomsen: "Que te hagan parir tanto que no tengas ganas de vivir"

Ahora, Cinthia Fernández se mostró indignada tras las declaraciones de Máximo Thomsen. Así, la bailarina se descargó en sus redes después de escuchar el testimonio de uno de los rugbiers condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Recordemos que, con más de dos horas de entrevista con el periodista Rolando Barbano, Máximo Thomsen rompió el silencio tras ser condenado a cadena perpetua por la muerte de Fernando Báez Sosa.

Entonces, luego de que varias figuras mediáticas hayan alzado la voz tras escuchar la nota, Cinthia Fernández se pronunció con un contundente mensaje.

Luego de que el joven diera su versión de los hechos y se alejara de Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Matías Benicelli -los otros condenados-, las redes sociales estallaron y no se victimizaron con el detenido tras la entrevista.

Sos el mismo que dijo en un mensaje de WhatsApp 'caducó', y que después, sin ningún tipo de problema, te clavaste una hamburguesa y te cagaste de risa. Pudrite en la cárcel y que te la hagan parir tanto que no tengas más ganas de vivir. #JusticiaxFernando”, escribió Cinthia Fernández en su cuenta oficial de Twitter.

Vale aclarar que Máximo Thomsem fue acusado de ser el líder de esta banda de jóvenes y de darle la patada mortal a Fernando cuando ya estaba agonizando. Y esta entrevista en cuestión, dio que hablar desde la Alcaldía N° 3 de Melchor Romero, sin duda revivió mediáticamente uno de los casos que más conmocionó al país.

Por último, el abogado Fernando Burlando, también se mostró indignado por las declaraciones de uno de los 8 rugbiers condenados por el asesinato del joven de 18 años: "Es miserable tratar de poner a Fernando en el lugar de patotero, de iniciador de una gresca cuando no fue así. Es bizarro escuchar que el gesto de amenaza que hizo marcando el cuello era en realidad, un intento de sacar la mano del tipo de seguridad. También es miserable que no recuerde que dijo 'a este me lo llevo de trofeo', como hizo", había comentado Burlando.