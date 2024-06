Carlos Bilardo recibió la visita de Ernesto Farías y su ex colaborador Miguel Ángel Lemme: "Que lindo volver a verte"

En la tarde de este viernes, Carlos Salvador Bilardo recibió la visita de Ernesto "Tecla" Farías. El ex delantero de Estudiantes, a quien el Narigón supo dirigir, pasó la tarde junto al ex entrenador y también con Miguel Ángel Lemme, una constante en la vida del Doctor.

"Carlos querido, qué lindo volver a verte", publicó en Instagram el ex futbolista. Según detalló la cuenta @BilardoEterno , quien repasa la historia y la actualidad del ex entrenador, en X: "Hoy Carlos recibió la visita del Tecla Farias. Pasaron una hermosa tarde con charlas y risas. Grande Tecla querido. Gracias!". Entre su ex colaborador y su último goleador, el ex entrenador viste un suéter gris y un pantalón del mismo color.

