Santa Bárbara, que marcha como escolta en la Primera “A” visita a Arquitectura

Santa Bárbara “A” buscará hoy, desde las 16, seguir con su racha positiva, cuando visite a Arquitectura, en el marco de la décima fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División. El conjunto de Gonnet, que arrastra una serie de ocho partidos sin perder (seis triunfos y dos empates), se ubica como escolta al totalizar 20 puntos estando separado por 5 del puntero Lomas. Como ocurrió con los dos partidos anteriores, Santa “A” no podrá contar con Majo Granatto ni Vicky Manuele, en el seleccionado argentino que se encuentra disputando la presente ventana de la FHI Pre League 2023-24.

El resto de los partidos:

Primera B: San Luis “A” (9. undécimo) vs Ferro (14, séptimo).

Primera C2: Universitario “A” (17, tercero) vs Banco Ciudad (9, décimo) y Santa Bárbara “B” (13, séptimo) vs Pucará (10, noveno).

Primera D2: Santa Bárbara “D” (11, séptimo) vs Liceo Naval “B” (5, décimo tercero) y Náutico Hacoaj “B” (12, sexto) vs Universitario “B” (4, décimo cuarto).

Primera D3: Italiano “B” (18, tercero) vs Estudiantes “A” (10, octavo) y San Lorenzo “B” (17, cuarto) vs San Luis “B” (6, décimo tercero).

Primera E1: Universitario “C” (21, segundo) vs Italiano “D” (10, undécimo).

Primera E3: Quilmes “C” (10, décimo) vs Everton (17, cuarto).

Primera E4: Gimnasia “A” (17, tercero) vs San Cirano “B” (7, décimo tercero), Municipalidad de Vicente López “B” (11, séptimo) vs Santa Bárbara “C” (14, cuarto) e Hindú “B” (27, puntero con puntaje ideal) vs Gimnasia “B” (9, duodécimo).

Primera F2: Almafuerte “B” (14, sexto) vs Asociación Coronel Brandsen (8, duodécimo) y Santa Bárbara “E” (10, décimo) vs IFE Lobos (19, tercero).

Primera F3: B.A.C.R.C. “D” (12) vs Santa Bárbara “F” (17, cuarto).

Primera F4: Regatas “C” (3, décimo tercero) vs Universitario “D” (14, séptimo) y Estudiantes “B” (17, cuarto) vs Cerro Pilar (21, segundo).

Primera G1: San Luis “C” (18, quinto)vs San Telmo (2)