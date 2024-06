Con el futuro en la cabeza

Un delantero, un volante central, una opción para el lateral izquierdo y un medio interno que sirva como variante a Lucas Castro y Pablo De Blasis. Por ahí, sin estridencias ni grandes pedidos, pasará el diálogo entre el DT y los integrantes del área Fútbol profesional, esto es Mariano Cowen, Juan Pablo Arrién, Oscar González Arzac y el gerente Marcelo Gauna.

La reunión entre la dirigencia y Marcelo Méndez será después del partido frente a Barracas Central, que se jugará el miércoles 12. Desde un primer momento, las partes habían coincidido en hablar de refuerzos y eventuales salidas luego de los primeros seis partidos. Finalmente, esto será tal cual habían planeado tanto el entrenador uruguayo como el área fútbol del club.

Y si bien no se han filtrado datos, hay custiones que saltan a la vista a partir de las necesidades del equipo. Por ejemplo, el tema delantero es consecuencia directa de la lesión de Ivo Mammini, quien recién estará para volver en octubre. Desde un primer momento se barajó la posibilididad de sumar otro delantero e incluso Gimnasia tuvo la posibilidad legal de hacerlo antes de este campeonato, pero los dirigentes y Méndez prefirieron la chance de realizar la búsqueda con el mercado de pases totalmente abierto y no quedar atado a algún nombre que pudiese servir circunstancialmente pero sin ser verdaderamente un refuerzo.

Otra necesidad, si finalmente Rodrigo Saravia no continúa, es el mediocampista central. El préstamo del volante central de Peñarol caduca tras estod dos partidos y Gimnasia no hará uso de la opción de U$S 1.200.000 por el pase del jugador. Si bien en calle 4 esperan poder negociar una nueva cesión, saben que no será fácil ya que a principio de año Saravia estuvo muy cerca de irse al Rostov ruso. Además, dicen que Rosario Central estaría interesado en el volante. Es por eso que el Lobo debería apuntar a otro titular para el puesto, con la competencia de Agustín Bolívar.

Otros dos lugares a reforzar serían el lateral izquierdo y un volante interno. En el caso del lateral, hay superpoblación en el puesto (Colazo, Milo, Gallo, incluso Canto aunque para el DT es marcador central) pero no habría que descartar una opción superadora a Nicolás Colazo quien es hoy titular pero que tardó en meterse en el equipo por el cuadro de pubialgia que lo afectó durnate varios meses. En cuanto a la necesidad de un mediocampista, Lucas Castro y Pablo De Blasis son hoy indiscutidos, pero no hay tantas opciones de sus características detrás: Leandro Mamut y Matías Miranda (recuperado de una grave lesión) son los más parecidos dentro del plantel.

Si bien algunos nombres se encuentran postergados en esta nueva etapa, la idea no es cambiar figuritas por cambiar, especialmente si se suplentes se trata. ¿Habrá salidas? Sí, seguramente. Pero no serán cambios masivos. Principalmente, hay tres nombres que generan interrogantes: Yonatán Rodríguez, Matías Ramírez y Franco Troyansky.

En el caso del volante central uruguayo, mañana estará al margen de la citación por segunda vez consecutiva. “Creíamos que otro compañero estaba mejor que él y tomamos esa decisión”, dijo Méndez tras la victoria ante Banfield. El volante, que venía de ser titular en Nacional de Montevideo, jamás imaginó este presente y no hay que descartar que su futuro esté nuevamente en la vecina orilla.

Por su parte Matías Ramírez (mañana va al banco de relevos por priera vez en la era Méndez) y Franco Troyansky, con muy poco rodaje, pueden tener opciones en otros clubes. Además, hay que tener en cuenta que ambos futbolistas son propiedad de clubes, Ramírez de Godoy Cruz y Troyansky de Unión de Santa Fe.

En esa línea de no cambiar figuritas entran también algunos nombres más importantes que seguramente recibirán ofertas, pero no de la entidad suficiente para dejarlos salir. Uno de esos casos es el de Eric Ramírez, quien parece estar transitando sus últimos meses en el Lobo. El entrerriano tiene contrato hasta fin de año y las charlas para una renovación no encuentran un punto en común, por lo que la idea sería utilizarlo hasta el fin del convenio ya que los ofrecimientos que pueden llegar hoy son por cifras que no alcanzan para salir a buscar un reemplazante.

Otros nombres como los de Nelson Insfrán o Leonardo Morales tienen análisis similares: es más grande el hueco que pueden dejar que el beneficio económico. En el caso del arquero, con vínculo vigente hasta fin de año, la idea es vanzar ya en la renovación, tal cual sucederá con Ivo Mammini, Lucas Castro y Pablo De Blasis.

¿Para incorporar, Gimnasia debe vender? La respuesta es sí, pero quizá en este mercado las buenas noticias sean externas. Por un lado, José Paradela está a préstamo en el Necaxa mexicano con un buen nivel y una opción de dos millones de dólares. Gimnasia es dueño del 25% del pase del jugador. Por otro, Ramón Sosa (que acaba de romper con su representante, Daniel Campo) está despidiéndose de Talleres, club que lo liberará a cambio de la cláusula de salida de 20 millones de dólares. Al Lobo le toca el 10% de la plusvalía por encima de los 2.2 millones, con lo cual embolsaría cerca de U$S 1.700.000. Y además queda el caso de Alan Lescano, con alguna chance en el fútbol brasileño: el Tripero es propietario del 50% de su ficha.

Atento a la situación de Rodríguez y el fin de contrato de Saravia, irán por un volante central

Más allá del buen nivel de Castillo y la continuidad de Colmán, apuntan a un delantero