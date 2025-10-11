Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

La agenda deportiva de este sábado, al rojo vivo: horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado, al rojo vivo: horarios y TV
11 de Octubre de 2025 | 08:09

Escuchar esta nota


Liga Profesional Argentina

16:00 Gimnasia │ Talleres ESPN PREMIUM
18:00 Banfield │ Racing TNT SPORTS
21:15 Vélez │ Rosario Central ESPN PREMIUM
22:15 Belgrano │ Estudiantes LP TNT SPORTS

Primera Nacional

17:00 Final por el Ascenso: Deportivo Madryn │ Gimnasia y Esgrima (Mendoza TYC SPORTS MLS (Major League Soccer)
20:30 Inter Miami │ Atlanta United APPLE TV 

Masters 1000 Shangai

08:00 Semifinal DGO DISNEY + PREMIUM ESPN

El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

Eliminatorias Europeas

10:00 Letonia │ Andorra DGO DISNEY + PREMIUM ESPN2
12:45 Noruega │ Israel ESPN 2
13:00 Noruega │ Israel DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
13:00 Hungría │ Armenia DISNEY + PREMIUM
15:45 España │ Georgia DGO DISNEY + PREMIUM ESPN ESPN 2
15:45 Bulgaria │ Turquía DISNEY + PREMIUM
15:45 Estonia │ Italia DISNEY + PREMIUM
15:45 Portugal │ Irlanda DISNEY + PREMIUM
15:45 Serbia │ Albania DISNEY + PREMIUM

Reducido - Primera Nacional 

13:00 Octavos de Final: Atlanta │ Chaco For Ever DSPORTS / DGO
20:30 Octavos de Final: Gimnasia y Tiro (Salta) │ Temperley TYC SPORTS 

Primera B Metropolitana

15:30 Villa Dalmine │ Argentino Quilmes TYC SPORTS PLAY
15:30 San Martin (B) │ UAI Urquiza TYC SPORTS PLAY
15:30 CA Fenix │ Brown de Adrogué TYC SPORTS PLAY
15:30 Flandria │ Argentino Merlo TYC SPORTS PLAY

Primera C

15:30 Yupanqui │ Centro Español
15:30 Cañuelas │ Claypole

Liga Nacional

11:30 Atenas │ Boca Jrs. TYC SPORTS

ESPN Knockout

15:00 David Allen │ Arslanbek Makhmudov DISNEY + PREMIUM

Top 12 de la URBA

15:10 SIC │ Alumni DISNEY + PREMIUM
15:10 Los Tilos │ Regatas DISNEY + PREMIUM
15:10 Newman │ San Luis DISNEY + PREMIUM
15:10 Buenos Aires │ Belgrano DISNEY + PREMIUM
15:10 La Plata │ CUBA DISNEY + PREMIUM
15:30 Hindú │ CASI DISNEY + PREMIUM ESPN 2 ESPN 4 

Segunda división de España

13:30 Almería │ Zaragoza DSPORTS / DGO WNBA
21:00 Juego #4: Las Vegas Aces │ Phoenix Mercury ESPN 2

Top 14 de Francia

11:30 Racing 92 │ Montpellier DISNEY + PREMIUM ESPN 4 

Premiership Rugby (Inglaterra)

13:30 Bath │ Gloucester Rugby DISNEY + PREMIUM ESPN 4

Ciclismo - UCI Gravel World Championships

08:30 Women Elite DSPORTS + / DGO

Premier Padel

09:00 Semifinales ESPN 3

Golf: Acciona Spanish Open

09:00 Tercera Vuelta DISNEY + PREMIUM Ciclismo
09:00 Il Lombardia DSPORTS 2 / DGO Premiership Inglesa
11:00 Northampton Saints │ Leicester Tigers DISNEY + PREMIUM Liga ACB
13:00 Basquet Girona │ UCAM Murcia FOX SPORTS 2

Polo: Abierto de Tortugas

13:25 UAE Polo │ La Hache Cría & Polo DISNEY + PREMIUM
15:55 Ellerstina I. Chapaleufú Vista │ La Ensenada Clonargen DISNEY + PREMIUM

Torneo Regional del Litoral

15:00 Duendes │ Old Resian DSPORTS 2 / DGO

Torneo Federal A

15:30 Revalida: Cipolletti (0) │ Kimberley (1)
16:30 Revalida: Villa Mitre (0) │ Guillermo Brown (3)
16:30 Revalida: Independiente Chivilcoy (2) │ Douglas Haig (4)
18:00 Revalida: Atenas Río Cuarto (1) │ Sarmiento de Resistencia (0)

Carburando 

16:00 TC 2000: Clasificación TYC SPORTS 2

Formula S

16:30 AGS 2025 DISNEY + PREMIUM ESPN 3

Mundial Sub 20

17:00 Cuartos de Final: España │ Colombia DSPORTS / DGO
20:00 Cuartos de Final: México │ Argentina DSPORTS / DGO TELEFE

UFC Fight Night

17:00 Preliminares DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
20:00 Charles Oliveira │ Mateusz Gamrot DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS

Top 10 A de Córdoba

17:00 Tala │ La Tablada DSPORTS 2 / DGO

Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino

19:10 Motilones │ Vasco da Gama DSPORTS 2 / DGO
21:40 Club Universitario │ Ferro DSPORTS 2 / DGO

Clasificación World Cup

19:55 Paraguay │ Brasil DISNEY + PREMIUM Boxeo
22:30 Alan Chaves │ Pablo Vicente TYC SPORTS

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

