Boletas: el Gobierno apeló y ahora define la Cámara Nacional Electoral
Boletas: el Gobierno apeló y ahora define la Cámara Nacional Electoral
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
ANSES le quitará la asignación familiar a un segmento de asalariados: ¿quiénes perderán el beneficio?
Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Llegó la promo más esperada: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
La agenda deportiva de este sábado, al rojo vivo: horarios y TV
Es sobrada la hora para normalizar el servicio del Roca: sábado sin trenes en La Plata
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
La dueña de ChatGPT construirá un megacentro en la Patagonia: invertirá US$25.000 millones
El kirchnerismo llama a una marcha hasta el lugar de detención de Cristina
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
A Francos lo acusaron de cobrar una fortuna de YPF y salió a negarlo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Liga Profesional Argentina
16:00 Gimnasia │ Talleres ESPN PREMIUM
18:00 Banfield │ Racing TNT SPORTS
21:15 Vélez │ Rosario Central ESPN PREMIUM
22:15 Belgrano │ Estudiantes LP TNT SPORTS
Primera Nacional
17:00 Final por el Ascenso: Deportivo Madryn │ Gimnasia y Esgrima (Mendoza TYC SPORTS MLS (Major League Soccer)
20:30 Inter Miami │ Atlanta United APPLE TV
Masters 1000 Shangai
08:00 Semifinal DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
LE PUEDE INTERESAR
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
Eliminatorias Europeas
10:00 Letonia │ Andorra DGO DISNEY + PREMIUM ESPN2
12:45 Noruega │ Israel ESPN 2
13:00 Noruega │ Israel DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
13:00 Hungría │ Armenia DISNEY + PREMIUM
15:45 España │ Georgia DGO DISNEY + PREMIUM ESPN ESPN 2
15:45 Bulgaria │ Turquía DISNEY + PREMIUM
15:45 Estonia │ Italia DISNEY + PREMIUM
15:45 Portugal │ Irlanda DISNEY + PREMIUM
15:45 Serbia │ Albania DISNEY + PREMIUM
Reducido - Primera Nacional
13:00 Octavos de Final: Atlanta │ Chaco For Ever DSPORTS / DGO
20:30 Octavos de Final: Gimnasia y Tiro (Salta) │ Temperley TYC SPORTS
Primera B Metropolitana
15:30 Villa Dalmine │ Argentino Quilmes TYC SPORTS PLAY
15:30 San Martin (B) │ UAI Urquiza TYC SPORTS PLAY
15:30 CA Fenix │ Brown de Adrogué TYC SPORTS PLAY
15:30 Flandria │ Argentino Merlo TYC SPORTS PLAY
Primera C
15:30 Yupanqui │ Centro Español
15:30 Cañuelas │ Claypole
Liga Nacional
11:30 Atenas │ Boca Jrs. TYC SPORTS
ESPN Knockout
15:00 David Allen │ Arslanbek Makhmudov DISNEY + PREMIUM
Top 12 de la URBA
15:10 SIC │ Alumni DISNEY + PREMIUM
15:10 Los Tilos │ Regatas DISNEY + PREMIUM
15:10 Newman │ San Luis DISNEY + PREMIUM
15:10 Buenos Aires │ Belgrano DISNEY + PREMIUM
15:10 La Plata │ CUBA DISNEY + PREMIUM
15:30 Hindú │ CASI DISNEY + PREMIUM ESPN 2 ESPN 4
Segunda división de España
13:30 Almería │ Zaragoza DSPORTS / DGO WNBA
21:00 Juego #4: Las Vegas Aces │ Phoenix Mercury ESPN 2
Top 14 de Francia
11:30 Racing 92 │ Montpellier DISNEY + PREMIUM ESPN 4
Premiership Rugby (Inglaterra)
13:30 Bath │ Gloucester Rugby DISNEY + PREMIUM ESPN 4
Ciclismo - UCI Gravel World Championships
08:30 Women Elite DSPORTS + / DGO
Premier Padel
09:00 Semifinales ESPN 3
Golf: Acciona Spanish Open
09:00 Tercera Vuelta DISNEY + PREMIUM Ciclismo
09:00 Il Lombardia DSPORTS 2 / DGO Premiership Inglesa
11:00 Northampton Saints │ Leicester Tigers DISNEY + PREMIUM Liga ACB
13:00 Basquet Girona │ UCAM Murcia FOX SPORTS 2
Polo: Abierto de Tortugas
13:25 UAE Polo │ La Hache Cría & Polo DISNEY + PREMIUM
15:55 Ellerstina I. Chapaleufú Vista │ La Ensenada Clonargen DISNEY + PREMIUM
Torneo Regional del Litoral
15:00 Duendes │ Old Resian DSPORTS 2 / DGO
Torneo Federal A
15:30 Revalida: Cipolletti (0) │ Kimberley (1)
16:30 Revalida: Villa Mitre (0) │ Guillermo Brown (3)
16:30 Revalida: Independiente Chivilcoy (2) │ Douglas Haig (4)
18:00 Revalida: Atenas Río Cuarto (1) │ Sarmiento de Resistencia (0)
Carburando
16:00 TC 2000: Clasificación TYC SPORTS 2
Formula S
16:30 AGS 2025 DISNEY + PREMIUM ESPN 3
Mundial Sub 20
17:00 Cuartos de Final: España │ Colombia DSPORTS / DGO
20:00 Cuartos de Final: México │ Argentina DSPORTS / DGO TELEFE
UFC Fight Night
17:00 Preliminares DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
20:00 Charles Oliveira │ Mateusz Gamrot DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
Top 10 A de Córdoba
17:00 Tala │ La Tablada DSPORTS 2 / DGO
Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino
19:10 Motilones │ Vasco da Gama DSPORTS 2 / DGO
21:40 Club Universitario │ Ferro DSPORTS 2 / DGO
Clasificación World Cup
19:55 Paraguay │ Brasil DISNEY + PREMIUM Boxeo
22:30 Alan Chaves │ Pablo Vicente TYC SPORTS
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí