Desde mañana, nuevos horarios de recolección en nueve zonas del Gran La Plata con esquema unificado

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La medida se hará efectiva a partir del miércoles 1° de abril. El Municipio impulsa una campaña para que los vecinos conozcan y respeten la medida.
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La Municipalidad de La Plata informa que a partir del miercoles 1° de abril se implementará un nuevo esquema de recolección de residuos en nueve delegaciones del partido, donde se unificarán los días y horarios para la disposición domiciliaria.
La medida alcanzará a Ignacio Correas, Sicardi-Garibaldi, Arana, Olmos, Etcheverry, Abasto, Romero, Arturo Seguí y El Peligro, donde los vecinos deberán sacar los residuos de lunes a sábados entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana.
En este marco, el Municipio puso en marcha una campaña de concientización con el objetivo de informar a la comunidad sobre los nuevos horarios y promover su cumplimiento, favoreciendo hábitos responsables y una mejor convivencia.
En este sentido, se insta a respetar los horarios establecidos para evitar sanciones y contribuir al cuidado del ambiente, manteniendo los espacios públicos en condiciones adecuadas.
Desde la Comuna recordaron que el artículo 117 de la Ordenanza N° 12.170 —Código de Convivencia Ciudadana— establece sanciones para quienes depositen residuos en la vía pública en horarios no permitidos, en lugares prohibidos o en recipientes inadecuados.
Las multas pueden ir de $383.000 a más de $7 millones (50 a 1.000 módulos), y en el caso de actividades comerciales, industriales o con fines de lucro, de $3.800.000 a $34 millones (500 a 4.500 módulos).
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Por otro lado, en el resto de las delegaciones —Altos de San Lorenzo, City Bell, El Rincón, Gonnet, Gorina, José Hernández, Los Hornos, Ringuelet, San Carlos, Tolosa, Villa Castells, Villa Elisa, Villa Elvira y el casco urbano— el servicio continuará funcionando con el esquema habitual vigente.
Desde el Municipio insistieron en la importancia de respetar los horarios de recolección no solo para evitar multas, sino también para cuidar el ambiente y favorecer una mejor convivencia en la ciudad.
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