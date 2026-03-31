Confirman que el jubilado hallado muerto en La Plata fue asesinado y detuvieron a una joven
Confirman que el jubilado hallado muerto en La Plata fue asesinado y detuvieron a una joven
Cifras oficiales | La pobreza bajó en La Plata, pero aún alcanza a casi 300 mil personas
Reclamo de intendentes a la Nación por la distribución de recursos
Más allanamientos por el caso ABES, la constructora acusada de megaestafa inmobiliaria en La Plata
El turismo en La Plata cayó 7,7% y frenó la recuperación durante 2025
En medio del paro en la UNLP, la Justicia exigió que se ejecute la ley de financiamiento universitario
Fuerte operativo en La Plata: ocho trapitos y vendedores ambulantes demorados
Lo determinó la Justicia Federal: la UCR Bonaerense irá a elecciones el 7 de junio
"Lisboa" de la Casa de Papel visitó La Plata y fue declarada "Huésped de Honor"
Adorni, más complicado: las dos mujeres que figuran como acreedoras de una hipoteca negaron conocerlo
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Confirman un nuevo aumento en la tarifa de la luz en La Plata a partir de abril
Tragedia en Santa Fe: cómo pasó la noche el asesino y el dolor en la despedida de Ian Cabrera
Avanza un "bloqueo atmosférico" que traerá varios días inestables en La Plata
Impulsan la "Ley Cazzu" en Argentina: de qué se trata el proyecto que surgió tras el conflicto de la artista con su ex
Cambió el horario del último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones y TV
¿Hay que pagar para ver a Colapinto en capital federal?: auto, circuito, ubicaciones y más
La Plata conmemora a los caídos en Malvinas con un acto y actividades culturales
VIDEO. Escándalo en Gran Hermano: el letal comentario de Andrea del Boca que hizo que Solange estallara en llanto
Luisana Lopilato llamó en vivo a Michael Bublé y él estaba en un lugar impensado
IOMA, blanco de una red internacional de hackers: "Atacaron el padrón de afiliaciones"
El drama de ser inquilino: el 70% está endeudado y el 20% se mudó por no poder pagar
Nuevo cruce entre Nación y Provincia por faltante de vacunas contra la gripe
Más de 700 motos pasaron por los operativos de control en La Plata: 25 fueron secuestradas
Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Más miedo en Arana por un nuevo golpe delictivo: se llevaron hasta las cámaras de seguridad
Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto "abuso sexual simple"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al segundo semestre de 2025 evidenció una disminución de la pobreza y la indigencia en los 31 aglomerados urbanos del país. Sin embargo, el panorama sigue siendo preocupante en el Gran La Plata, donde los niveles continúan elevados.
Según los datos oficiales, en el segundo semestre de 2025 la pobreza en el aglomerado del Gran La Plata alcanzó al 31,5% de las personas, lo que representa unas 297.643 personas y a un 23,6% de los grupos familiares, unas 84.953 viviendas.
En tanto, la indigencia se ubicó en el 9%, afectando a 84.722 personas y 23.280 hogares. En esa línea, también se divulgó que la falta de recursos para cubrir los alimentos básicos impacta en el 6,5% de las casas de la Región, un total de 23.280 hogares.
En La Plata, el promedio de ingresos per cápita dentro del núcleo familiar se estableció en 619.381 pesos. De esa manera, el monto refleja un avance del 18,1% si se lo contrasta con el semestre inmediato anterior.
Al mismo tiempo, la tasa de empleo local alcanzó un nivel del 45,8%. Dicho porcentaje de ocupación laboral exhibe una mejora del 3,4% frente a la primera mitad del año.
Los indicadores muestran una mejora en comparación con el primer semestre del mismo año. En ese período, la pobreza había trepado al 35,2% (331.287 personas), mientras que en hogares alcanzaba el 25,1% (87.570 hogares).
LE PUEDE INTERESAR
Impulsan la "Ley Cazzu" en Argentina: de qué se trata el proyecto que surgió tras el conflicto de la artista con su ex
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo de intendentes a la Nación por la distribución de recursos
Por su parte, la indigencia era del 8% en personas (75.423) y del 4,7% en hogares (16.317).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí