Cifras oficiales | La pobreza bajó en La Plata, pero aún alcanza a casi 300 mil personas

Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al segundo semestre de 2025 evidenció una disminución de la pobreza y la indigencia en los 31 aglomerados urbanos del país. Sin embargo, el panorama sigue siendo preocupante en el Gran La Plata, donde los niveles continúan elevados.

Según los datos oficiales, en el segundo semestre de 2025 la pobreza en el aglomerado del Gran La Plata alcanzó al 31,5% de las personas, lo que representa unas 297.643 personas y a un 23,6% de los grupos familiares, unas 84.953 viviendas.

En tanto, la indigencia se ubicó en el 9%, afectando a 84.722 personas y 23.280 hogares. En esa línea, también se divulgó que la falta de recursos para cubrir los alimentos básicos impacta en el 6,5% de las casas de la Región, un total de 23.280 hogares.

En La Plata, el promedio de ingresos per cápita dentro del núcleo familiar se estableció en 619.381 pesos. De esa manera, el monto refleja un avance del 18,1% si se lo contrasta con el semestre inmediato anterior.

Al mismo tiempo, la tasa de empleo local alcanzó un nivel del 45,8%. Dicho porcentaje de ocupación laboral exhibe una mejora del 3,4% frente a la primera mitad del año.

Una baja respecto al primer semestre

Los indicadores muestran una mejora en comparación con el primer semestre del mismo año. En ese período, la pobreza había trepado al 35,2% (331.287 personas), mientras que en hogares alcanzaba el 25,1% (87.570 hogares).

Por su parte, la indigencia era del 8% en personas (75.423) y del 4,7% en hogares (16.317).