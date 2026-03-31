Confirman que el jubilado hallado muerto en La Plata fue asesinado y detuvieron a una joven
Confirman que el jubilado hallado muerto en La Plata fue asesinado y detuvieron a una joven
Cifras oficiales | La pobreza bajó en La Plata, pero aún alcanza a casi 300 mil personas
Reclamo de intendentes a la Nación por la distribución de recursos
Más allanamientos por el caso ABES, la constructora acusada de megaestafa inmobiliaria en La Plata
El turismo en La Plata cayó 7,7% y frenó la recuperación durante 2025
VIDEO. El paso de helicópteros por el cielo de La Plata generó revuelo en los vecinos: cuál fue el motivo
En medio del paro en la UNLP, la Justicia exigió que se ejecute la ley de financiamiento universitario
Temporal de lluvia en Mar del Plata: autos bajo el agua y zonas completamente inundadas
Fuerte operativo en La Plata: ocho trapitos y vendedores ambulantes demorados
Lo determinó la Justicia Federal: la UCR Bonaerense irá a elecciones el 7 de junio
"Lisboa" de la Casa de Papel visitó La Plata y fue declarada "Huésped de Honor"
Desde mañana, nuevos horarios de recolección en nueve zonas del Gran La Plata con esquema unificado
Adorni, más complicado: las dos mujeres que figuran como acreedoras de una hipoteca negaron conocerlo
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Confirman un nuevo aumento en la tarifa de la luz en La Plata a partir de abril
Tragedia en Santa Fe: cómo pasó la noche el asesino y el dolor en la despedida de Ian Cabrera
Avanza un "bloqueo atmosférico" que traerá varios días inestables en La Plata
Impulsan la "Ley Cazzu" en Argentina: de qué se trata el proyecto que surgió tras el conflicto de la artista con su ex
Cambió el horario del último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones y TV
¿Hay que pagar para ver a Colapinto en capital federal?: auto, circuito, ubicaciones y más
La Plata conmemora a los caídos en Malvinas con un acto y actividades culturales
VIDEO. Escándalo en Gran Hermano: el letal comentario de Andrea del Boca que hizo que Solange estallara en llanto
Luisana Lopilato llamó en vivo a Michael Bublé y él estaba en un lugar impensado
IOMA, blanco de una red internacional de hackers: "Atacaron el padrón de afiliaciones"
El drama de ser inquilino: el 70% está endeudado y el 20% se mudó por no poder pagar
Nuevo cruce entre Nación y Provincia por faltante de vacunas contra la gripe
Más de 700 motos pasaron por los operativos de control en La Plata: 25 fueron secuestradas
Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este lunes por la tarde, vecinos de Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa quedaron sorprendidos por el incesante sobrevuelo de helicópteros policiales que recorrieron la Ciudad durante varios minutos. Lejos de tratarse de un operativo de emergencia, la actividad aérea respondió al egreso y toma de juramento a la función policial de 1.547 nuevos oficiales que finalizaron su formación en la Escuela de Policía Juan Vucetich.
Minutos antes de las 14, el paso de los helicópteros generó revuelo en los vecinos y transeúntes que circulaban por la Zona Norte de la Ciudad.
"Que hacen 6 helicópteros, dos de ellos llevaban una bolsa para cargar agua, a la altura de la estación de city bell", escribió una lectora. También, otra lectora desde Villa Elisa, resaltó: "Vivo cerca del Belgrano. Acaban de pasar 4 helicópteros sobre mi cabeza, rumbo a La Plata. Qué está sucediendo?".
Los movimientos aéreos concluyeron sin inconvenientes y formaron parte de la agenda protocolar para celebrar los casi 1.500 nuevos oficiales de la Policía bonaerense.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí