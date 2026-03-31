El paso de helicópteros por el cielo de La Plata generó revuelo en los vecinos: cuál fue el motivo

Este lunes por la tarde, vecinos de Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa quedaron sorprendidos por el incesante sobrevuelo de helicópteros policiales que recorrieron la Ciudad durante varios minutos. Lejos de tratarse de un operativo de emergencia, la actividad aérea respondió al egreso y toma de juramento a la función policial de 1.547 nuevos oficiales que finalizaron su formación en la Escuela de Policía Juan Vucetich.

Minutos antes de las 14, el paso de los helicópteros generó revuelo en los vecinos y transeúntes que circulaban por la Zona Norte de la Ciudad.

"Que hacen 6 helicópteros, dos de ellos llevaban una bolsa para cargar agua, a la altura de la estación de city bell", escribió una lectora. También, otra lectora desde Villa Elisa, resaltó: "Vivo cerca del Belgrano. Acaban de pasar 4 helicópteros sobre mi cabeza, rumbo a La Plata. Qué está sucediendo?".

Los movimientos aéreos concluyeron sin inconvenientes y formaron parte de la agenda protocolar para celebrar los casi 1.500 nuevos oficiales de la Policía bonaerense.