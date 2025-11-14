Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

La Ciudad

Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen

Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen

Archivo EL DIA

14 de Noviembre de 2025 | 09:18

Escuchar esta nota

No pocos platenses que madrugaron este viernes se desayunaron con bombas de estruendo, ruido de batucadas y griteríos cargados de alegría y euforia por parte de los estudiantes de la secundaria en medio de la cuenta regresiva para ponerle fin al presente ciclo lectivo. Entre ellos están los de Sexto Año que empezaron a contar los días para ponerle el punto final a su trayectoria en el nivel medio educativo y otros que celebran el hecho de terminar el Quinto Año para pasar a formar parte de la próxima promoción de egresados. 

Así, las calles del centro platense e incluso en algunos barrios linderos se vieron copadas, tanto durante la madrugada como en las primeras horas de la mañana, por grupos de estudiantes de escuelas públicas y privadas, incluso alumnos del Colegio Nacional que depende de la UNLP. 

La presencia de grupos de estudiantes en la vía pública este viernes bien temprano, a pesar de que todavía estamos a mediados de noviembre y quedan por delante algunas semanas para el cese del ciclo escolar 2025, se debe a que salieron a celebrar por anticipado el cierre del año escolar con las clásicas fiestas de egresados. 

Este panorama que se vio hoy en las primeras horas del viernes en La Plata, asoma apenas como el comienzo de una saga de celebraciones estudiantiles que con el correr de los años fueron volviéndose tradición en nuestra ciudad y que se probablemente se sucederán en los próximos días. 

En este punto cabe remarcar que si bien el calendario escolar en La Plata y en la Provincia este año finaliza el 18 de diciembre, pronto los estudiantes sabrán si aprobaron o no sus materias o si deberán realizar el período de compensaciones que tendrá lugar en los primeros días del próximo mes. En esa dinámica muchos sabrán de antemano que estarán aprobados y le darán rienda a los festejos. 

Puede mencionarse entre estas efusivas celebraciones de fin de año el UUD, que es la sigla con la que los estudiantes del sexto año, es decir, la vigente promoción de egresados, denominan al último día de clases.  

Esta fiesta sería la cara complementaria de lo que ocurrió allá por marzo con el UPD, que es el festejo por el último primer día de clases que los chicos de sexto realizan previo a encarar su último año de incursión dentro del ámbito de la educación secundaria. 

Otra movida estudiantil que puede avecinarse por estos días es "El Banderazo", que es cada vez más frecuente en los colegio secundarios de La Plata. ¿Qué es "El Banderazo"? Se trata de una fiesta que organizan los chicos de Quinto Año para presentar a la que será, el año que viene, la próxima promoción de egresados. 

