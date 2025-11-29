Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Policiales |Entre golpes y el sometimiento psicológico, económico, simbólico y sexual

Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal

El Tribunal IV de La Plata condenó a Héctor Carrizo a la máxima pena por un homicidio doblemente agravado. Fue en 2020 en una casa de Abasto. El fallo, con duras críticas a la Policía, se basó en la prueba testimonial

Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal

Los familiares de Romina Videla celebraron el fallo/EL DIA

29 de Noviembre de 2025 | 04:05
Edición impresa

Se preveía una audiencia con ciertos niveles de tensión. La fila de agentes penitenciarios separaba a los familiares de Romina Fernanda Videla, la mujer fallecida por haber sufrido quemaduras en el 86 por ciento de su cuerpo, y los de Héctor Ismael Carrizo, el hombre acusado de provocar el incendio, por el cual él también resultó herido. El hecho ocurrió entre las 20.30 y las 00.00 del 27 de marzo de 2020, en un domicilio de 519 entre 184 y 185 de Abasto.

La cita de ayer, en la sala SUM del primer piso de los tribunales penales, estaba prevista para las 12, horario en el que se dio a conocer el veredicto del juicio oral. El bloque acusador, con el fiscal Lucas Domsky a la cabeza, y la defensa a cargo de los letrados Juan y Miguel Di Nardo.

Fue la jueza Carolina Crispiani, en representación del Tribunal IV de La Plata, la encargada de comunicar la decisión, que fue unánime, ya que contó con la adhesión de sus colegas Emir Caputo Tártara y Andrés Vitali.

Las posturas eran bien antagónicas. Por un lado el ataque en un contexto de dominación y, del otro, un accidente u otra situación de la que Carrizo no había tenido nada que ver. Sin embargo, la Justicia se abrazó a la primera hipótesis y dictó la prisión perpetua.

En ese contexto, apenas Crispiani terminó de hacer público el fallo, la angustia se convirtió en llanto y en abrazos profundos. También se escucharon murmullos y acusaciones. Por eso la guardia tomó una actitud activa y enseguida se calmaron los ánimos (ver aparte).

Respecto de los fundamentos del decisorio, hay que mencionar que para el Tribunal el vínculo que unió a Videla y Carrizo estuvo atravesado por la violencia de género. Precisamente, con el relato de los testigos, los jueces dieron crédito a esa realidad.

LE PUEDE INTERESAR

Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado

LE PUEDE INTERESAR

Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos

Uno de ellos fue el padre de la víctima. Para Crispiani la declaración resultó coherente, precisa, con elementos de conocimiento directo, verosímil y consistente.

“Me permito adelantar que la posterior conducta observada por el testigo (verlo al día siguiente bebiendo y retirando objetos del lugar incendiado) se presenta como un comportamiento posdelictual incompatible con la ajenidad al hecho”, recalcó la magistrada.

A su turno, las hijas de Videla no hicieron más que robustecer la idea que maduró en la cabeza de los funcionarios judiciales.

También declararon otros familiares, que reconocieron que Videla tenía una adicción con el alcohol, una cuestión varias veces remarcadas por la defensa del imputado y una vecina, que para los jueces resultó clave.

La mujer, que se quedó al cuidado de los hijos de la fallecida, habló de que Carrizo estaba inmutable después del incendio, que no se lo veía nervioso y que nunca ayudó a Videla. Ni siquiera la acompañó al hospital.

Otra habitante del barrio, en tanto, contó que Videla siempre buscó ayuda, pero que la Policía no le prestaba atención.

“El Tribunal no puede soslayar el profundo significado institucional que surge de esta declaración. La actuación policial descripta revela una preocupante falta de capacitación en materia de género y un incumplimiento del deber de protección que pesa sobre los agentes del Estado ante la detección de situaciones de violencia doméstica”, opinó Crispiani.

Y fue al hueso cuando destacó: “Me permito concluir que la indiferencia, el desconocimiento o la minimización de los signos de violencia de género por parte de las fuerzas de seguridad ha constituido una forma de violencia institucional que perpetuó la impunidad, contribuyendo al desenlace fatal”.

Lo que dijeron los hijos del sospechoso, para los jueces estuvo direccionado en el claro propósito de desvincularlo de los hechos. No lo lograron.

Por todo esto, Crispiani entendió que “de la valoración conjunta de todos los testimonios ha surgido un cuadro probatorio unívoco: Romina Videla fue víctima de un ciclo de violencia de género prolongado, caracterizado por el sometimiento, y la agresión física, sexual, económica, simbólica y psicológica”.

Los jueces destacaron que la escena había sido alterada después del foco ígneo, razón por la cual los peritos no hallaron la existencia de acelerantes o combustibles como disparador del fuego. Empero, “dicha circunstancia, lejos de generar un vacío probatorio, opera en su contra: no puede beneficiarse quien, mediante su propia conducta, impide la preservación del material pericial”, se determinó.

Para cerrar, Crispiani reflexionó: “A Romina también la mató la violencia que precedió al fuego. Esa violencia que se anuncia, que se naturaliza, que pide auxilio y no siempre lo encuentra; esa violencia que, cuando el Estado llega tarde, termina escribiendo su última línea en una morgue. Hoy, este Tribunal cumple con el deber más elemental de la justicia: reconocer la verdad, nombrar la violencia y responsabilizar a quien la ejerció. Porque sólo así -con memoria, con ley y con sentencia- se deshace la impunidad que la consumió”.

Por eso la perpetua en orden a un “homicidio doblemente agravado”. Las amenazas quedaron prescriptas y, por la llamada “Ley Brisa”, se ordenó oficiar a la ANSES para que evalúe la procedencia del beneficio de reparación económica para los hijos de Videla.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Una hija del acusado se encadenó en los tribunales
Multimedia

Los familiares de Romina Videla celebraron el fallo/EL DIA

Héctor Carrizo, el condenado a prisión perpetua / EL DIA

El veredicto. Lo comunicó la jueza Carolina Crispiani/EL DIA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74

Verdura que vuelve y se tira en La Plata: la caída del consumo pega en las quintas
+ Leidas

La Plata contra la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Últimas noticias de Policiales

Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado

Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos

Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio

Es inminente la liberación de un asesino no punible
Espectáculos
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
“Vamo’ los pibes”: una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica
“La infiltrada”: vivir ocho años entre el miedo y la verdad
Susto con Rocío Marengo, internada y en reposo
Información General
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un enorme papelón y el riesgoso relato antivacunas
El día de los materos, con grandes festejos organizados por el Museo del Mate
La Ciudad
La Navidad se adelanta: un salvavidas para la caja
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Tarifazo: al final, el micro subirá el 14,4 por ciento
La yerba, desregulada y con ajustes de precio
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Deportes
Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario
Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA
Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia
Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho
Los borrados en River se despidieron del plantel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla