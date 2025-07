Una amiga de Pampita contó todo sobre la separación de la modelo con Martín Pepa

Duró menos de lo pensado. La ruptura de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Martín Pepa se dio de forma silenciosa y en la intimidad.

Pero los comentarios no tardaron en llegar a los medios.

Así, en medio del revuelo, Puli Demaría, DJ, empresaria y amiga íntima de la conductora, contó todo sobre la ruptura: “Caro está bárbara y está de viaje, la está pasando divino y muy bien. Ella ha vivido dolores mucho más profundos, serios y dolorosos en serio, eso a ella le ha ido enseñando a transitar momentos con sus parejas de la mejor manera”, tiró Puli.

Asimismo, recordó que Pampita tiene una red de contención muy fuerte, que la hace luchar por sus sueños día tras día: “Tiene un gran grupo de amigos, hijos maravillosos y mucho trabajo".

En cuanto a las causas de la separación, Puli sentenció: “Los detalles no me importan, a mí me importa que esté bien. No estoy todo el tiempo hablando con ella en el día a día. Sé que está bien y eso me deja tranquila, Caro es una mujer bárbara y tampoco va a estar con un zanguango”, expresó.

Para finalizar dejó en claro que: "No siempre está todo relacionado con un escándalo. A veces las parejas no duran y ya está, duró lo que tuvo que durar”, señaló la amiga íntima de Pampita.