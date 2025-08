Facilitarán las importaciones de alimentos para que bajen los precios

El Gobierno simplificó una serie de trámites de importación y autorización de importación de productos alimenticios e insumos industriales con el fin de aumentar la competencia y bajar los precios.

A partir de estas medidas ambas gestiones serán canalizadas a través del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).

La Resolución General 5731/25 incorporó al VUCEA el aviso de importación y la autorización de importación de productos alimenticios de otros orígenes, lo que permite presentar, gestionar y validar de manera electrónica los certificados de Recepción de Licencias, Permisos, Certificados y Otros documentos (LPCO).A la par, y pese a las turbulencias del dólar oficial, que subió casi un 7% en julio, la inflación no mostró un salto significativo. Según estimaciones de consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría por debajo del 2%, con una leve suba respecto al 1,6% registrado en junio, pero sin señales claras de traslado a precios.

En particular, los alimentos y bebidas -uno de los rubros más sensibles al tipo de cambio- mostraron un comportamiento mixto y sin grandes variaciones en la última semana del mes.

EcoGo informó una suba marginal del 0,04% semanal en alimentos consumidos en el hogar, con un alza mensual total de 1,5%. Sumando los alimentos fuera del hogar (3,4%), el promedio del rubro llegó al 1,8%, lo mismo que la inflación general estimada para julio.

Analytica registró una caída semanal del 0,3% en alimentos y bebidas en el GBA, arrastrada por bajas en verduras (-5,7%) y frutas (-0,7%). Sin embargo, el promedio mensual del rubro fue de 2,2%, con subas destacadas en verduras y bebidas sin alcohol. El IPC general estimado en 1,9%.

Para la Fundación Libertad y Progreso, en julio, el IPC registró un incremento del 1,9% mensual, sosteniéndose por debajo del 2% por tercer mes consecutivo. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer semestre del año se ubica en 17,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 36,5%, la más baja desde enero de 2021.

Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, dijo que “la volatilidad cambiaria de julio no se trasladó a los precios, lo que permitió que el IPC volviera a estar por debajo del 2%. No obstante, hay que ser prudentes. La suba del tipo de cambio señala que está habiendo presiones a la depreciación del peso, y que no se corrigen se pueden empezar a notar en otros precios de la economía”.

LCG midió una baja semanal del 0,2%, con tres semanas consecutivas de desaceleración y una inflación mensual promedio del 1,4%. La consultora destacó que el 70% de los productos no tuvo variación en las últimas semanas.

Econviews relevó un aumento del 0,6% semanal en alimentos y bebidas, con un acumulado mensual del 2,1%, impulsado principalmente por el alza de 3,5% en el rubro verdulería.