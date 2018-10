Intercambios en La Plata, donde se trueca de todo de manera virtual

No hay dinero, sólo las ganas de conseguir algo que se necesita por otro objeto que ya no se usa. Se lo hace por Facebook y WhatsApp y son varios los grupos en la Ciudad. Uno solo de ellos tiene más de 10 mil miembros

“La idea del grupo es publicar cosas que queramos hacer recircular y a cambio obtener otras de nuestra utilidad. No se admite publicar cosas que estén en venta como tampoco el intercambio de mascotas. Pedimos dirigirse con respeto a todos los miembros. Felices intercambios”.

Esta es la premisa de “Intercambio La Plata”, un grupo de Facebook del que ya participan 6.114 platenses que truecan entre sí todo tipo de objetos. Allí no existe el dinero sino el deseo de canjear cosas que uno ya no usa por otras que necesita. Y funciona.

Pero no es el único grupo con la misma finalidad en la Ciudad. “I N T E R C A M B I O” es otro del mismo tipo que reúne a una cantidad de internautas dispuestos a canjear todavía más grande que el anterior: se reúnen allí un total de 10.058 miembros.

Hay decenas de ellos y también otros tantos de WhatsApp. Todos con una operatoria similar. Quien ofrece algo a cambio, publica una foto del producto y lo que le interesaría conseguir, y en los comentarios o por privado los otros usuarios contestan. Cuando hay acuerdo, deciden juntarse en un punto de la Ciudad a acordar. Generalmente, por cuestiones de seguridad, de día y en lugares públicos. Muchos de estos encuentros, por ejemplo, se concretan en plaza Moreno o en el parque Saavedra.

Y en cuanto a los productos que circulan, los hay de todo tipo, variadísimos.

Cristina Flores (34) por ejemplo, ofreció en los últimos días un juego de mesa, “Aliados”, por uno similar pero de “Scrable”. Satisfecha con el resultado de la operación, permutó otro juego de mesa por CDs de música. Todos los intercambios los realizó en plaza Moreno.

“Yo me enteré que existía esto por una amiga, mandé una solicitud y me aceptaron enseguida, pero me aclararon las condiciones, por ejemplo que al que quiera vender algo lo borran inmediatamente, porque acá el dinero no corre, y lo mismo con el respeto. El que es denunciado por algo que hizo mal o que se desubicó, es borrado. Yo ofrecí los juegos porque es lo que tenía y enseguida conseguí interesados. Pero es increíble la cantidad de cosas que hay, y hasta ahora siempre noté muy buena predisposición de la gente”.

Sofía Cendra (37) tenía una mesa de pino para ofrecer y quería una bicicleta. Y en apenas dos días la consiguió.

“La mesa estaba buena y a la bicicleta, una playera, le faltaba pintura, pero a los dos nos sirvió. Nos pusimos de acuerdo y concretamos el intercambio en la calle, en 4 y 46, cerca de la casa de la otra chica”, cuenta Sofía.

También, en estos grupos cerrados, se ofrecen servicios. Por ejemplo, hay anotados fleteros, tatuadores, diseñadores o jardineros, y ese trabajo se permuta por el objeto a acordar.

Entre estos objetos, como quedó dicho, hay de todo. Revisando esos portales se pueden encontrar guantes de boxeo, lustradoras, cotillón para fiestas, sillas, peluches, jarras, de todo como en botica.

“Feria de Canje” también está en Facebook, pero es un grupo más chico, de unos 100 adherentes, y utiliza otro sistema. Como casi todos son conocidos, durante la semana se interactúa en la red para acordar, y quienes lo hicieron se encuentran los sábados en el club Juventud, de la calle 74 entre 18 y 19. Pero aquí, lo que prima es la obtención de alimentos.

“También se cambia por bienes acordes -cuenta Solange Paz (33)- y nunca hay dinero. Últimamente lo que más está circulando es ropa por mercadería, pastas secas, enlatados, por lo general alimentos no perecederos, aunque hay algunos extraños. El otro día, por caso, se cambió un buzo por un paquete de fideos y un skate”.

