Se conoció el calendario escolar 2019: ¿Cuándo comenzarán las clases?

Tras una reunión, se definieron hoy las fechas a nivel nacional

Este martes, los ministros de Educación de todo el país, junto al titular de la cartera nacional, Alejandro Finocchiario, acordaron el calendario escolar de 2019. Según se conoció, los funcionarios se encontraron en el marco de la 90° edición del Consejo Federal de Educación en San Fernando del Valle de Catamarca.

La fecha de comienzo del ciclo lectivo, definieron, será el 6 de marzo. El cierre, en tanto, alrededor del 13 de diciembre. Sin embargo, cada jurisdicción adaptará la fecha a sus días festivos, en atención a lo solicitado por los ministros provinciales.

De esta manera, cada distrito tiene cierto margen de maniobra para definir, por ejemplo, los días comprenderá su receso invernal a desarrollarse en julio.

Vale aclarar entonces que los días mencionados son a nivel nacional, ya que Provincia no oficializó el calendario y podrían coincidir o no con los presentados hoy. Las fechas que incluyen además jornadas de perfeccionamiento, días no laborales y vacaciones, entre otras situaciones, están siendo trabajadas.