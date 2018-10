| Publicado en Edición Impresa

“Lo voy a llamar a él que me cae bárbaro y charlaremos”, había dicho el Pelado López tras los picantes dichos de Tortonese, quien, ayer, contó: “Me llamó Guillermo y no hay ninguna aspereza entre nosotros (risas). Ya está todo hablado y aclarado. No le demos más rosca”.