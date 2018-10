El City se floreó en Ucrania, sin el Kun Agüero, y Barcelona recibe al Inter, en el Nou Camp

| Publicado en Edición Impresa

Manchester City fue implacable para el Shakhtar Donetsk en su visita a Ucrania. Desde el primer minuto de juego, los dirigidos por Pep Guardiola se hicieron dueños de la pelota y llegaron con peligro al arco defendido por Andriy Pyatov. Tanta fue la superioridad que, con sólo un tiempo, les alcanzó para ponerse 2-0. Y pese a que se relajaron en la segunda parte, cerraron el partido con un 3-0 (David Silva, Aymeric Laporte y Bernardo Silva) que los deja como líderes del Grupo F. El gran ausente fue Sergio Agüero, quien vio el partido desde el banco porque Guardiola decidió darle descanso.

El resto de los resultados fueron AEK de Atenas 0, Bayern de Múnich 2, Ajax 1, Benfica 0, Hoffenheim 3, Lyon 3, Roma 3, CSKA Moscú 0 y Young Boys de Suiza 1, Valencia 1.

A todo esto ocho encuentros le darán continuidad hoy a la tercera fecha de la Champions League. Barcelona, que afrontará la primera gran prueba sin Lionel Messi (lesionado), recibirá al Inter de Milan.

Grupo A: 13:55 Brujas vs Mónaco (ESPN) y 16:00 Borussia Dortmund vs Atlético de Madrid (Fox Sports). Grupo B: 13:55 PSV vs Tottenham (Fox Sports 2) y 16:00 Barcelona vs Inter (ESPN 2). Grupo C: 16:00 Liverpool vs Estrella Roja (Fox Sports 2) y PSG vs Napoli (ESPN). Grupo D: 16:00 Galatasaray vs Schalke (ESPN +) y Lokomotiv Moscú vs Porto (Fox Sports 3).