Hackeraon a Polino y amenazan con piratear a Tinelli

| Publicado en Edición Impresa

“Hola, Marcelo Polino. Te habla BlackMuag. Me comunico para que avises que cada día voy a hackear a uno por uno, y que el postre final va a ser Marcelo Tinelli. A ese le voy a sacar todo lo que tenga”. Al final de la amenaza, el delincuente concluyó: “Si me bloqueás significará que me desafiás, y esto irá a peores”, le escribieron ayer a Marcelo Polino en su celular. Días antes, se habían metido en su WhatsApp, y le enviaron mensajes a sus contactos: a Tinelli, por caso, le pidieron que grabe videos, algo a lo que el conductor accedió.