Fútbol con pasión y perfume de mujer en los potreros platenses

Juegan en plazas, en canchas de fútbol 5 o en campos donde se organizan torneos exclusivos para ellas. Lo hacen con belleza, pero sobre todo con muchas ganas de ganar

| Publicado en Edición Impresa

“El fútbol de las mujeres es una pasión, pero a algunos varones eso aún los asombra”

Es domingo. En la mesa familiar, Victoria (35), Carlos (38) y las nenas Ana (6) y Amparo (3), apuran las pastas porque hay fútbol. Pero no es el hombre el que tiene que ir a jugar, sino ella, Victoria, quien ya tiene el bolso preparado: pantaloncito corto, medias, camiseta y botines. La espera un partido áspero.

La escena se repite en cientos de hogares platenses, donde no son sólo los hombres los apasionados por la pelota, sino las mujeres, que sábados y domingos pueblan canchas de fútbol 5, 7 u 11 para desplegar gambetas y tiros al arco bajo la obsesión de ganar.

“Yo no entendía la pasión de mi marido por el fútbol -cuenta Victoria Bruno, de 35 años, empleada administrativa y madre de dos hijas, férrea zaguera central de Agrupación Gimnasista de Los Hornos- hasta que lo empecé a jugar. Hoy soy más fana que él, del equipo en el que juego y de River. Este año fui a todos los partidos que jugó el Millo en el Monumental”.

Rosario Beluardo (32) es profesora de matemáticas en distintos colegios de la Ciudad donde tiene alumnos de 4º, 5º y 6º año. Es fanática de Estudiantes, pero también la centrodelantera de “Las Patronas”, el equipo que formó con sus amigas y que ya ganó dos campeonatos de los torneos que se juegan en las canchas de 32 y 135, donde compiten 25 equipos, todos de mujeres. Claro que además juega fútbol mixto, en equipos de tres mujeres y dos varones. Su equipo mixto se llama “No Te Tires”, y Rosario es la goleadora.

¿Y que como juegan? Para algunos, mejor que los varones.

“La diferencia es que mientras los hombres creen que saben todo de fútbol, las mujeres están dispuestas a aprender. Y son muy disciplinadas”, cuenta Mariano Otero (39), entrenador de fútbol de equipos amateurs de mujeres y de varones.

“Una vez formé un equipo de fútbol 5 con cinco mujeres que no sabían nada de fútbol, ni lo más básico. Pero decían que les gustaba, que querían aprender y que querían jugar. Empezamos de cero y entrenábamos en la plaza Islas Malvinas. De acuerdo a las características de cada una, les dije ‘vos al arco, ustedes dos de defensoras, una al medio y otra adelante’. Estuvimos un año y medio entrenando, y aprendieron qué tenía que hacer cada una, con mucho esfuerzo y con mucha disciplina. Eran como esponjas, absorbían todo. Y cuando vi que estaban bien, nos anotamos en un torneo. Y salieron campeonas”.

“La mujer tiene por el fútbol tanta pasión como el varón -agrega Mariano-, y si a muchas les hubieran puesto una pelota delante desde chicas, tendrían la misma técnica que los varones, salvando las diferencias de fuerza, claro. Conozco a mujeres que no sólo juegan muy bien, si no que ‘leen’ perfectamente un partido, que saben de táctica y de técnica. Pero ellas tienen a su favor que mientras los hombres futboleros creemos que lo sabemos todo, ellas saben que no, y aprenden a una velocidad increíble”.

“Yo empecé hace dos años -cuenta Victoria Bruno, quien para todos en su equipo es “Vito”- yo lo acompañaba a mi marido cuando él jugaba y no entendía muy bien la pasión que ellos le ponían a este juego. Hasta que lo fui entendiendo. Habían abierto una escuelita de fútbol 5 para mujeres y me anoté. Iba una hora, una vez por semana, y me empezó a picar el bichito de jugar. Después fui dos veces por semana, más tarde con amigas íbamos a jugar en plazas, hasta que me anoté en un equipo de fútbol 7 de la liga de LIFIPA, en el Agrupación Gimnasista de los Hornos. El técnico me puso de zaguera, primero fui suplente, luego titular y ahora soy la capitana. Entrenamos dos veces por semana y jugamos los domingos. Y la obsesión es ganar, es increíble lo que se siente. La vez pasada ganamos el clásico contra el Atletic de Los Hornos, 1 a 0 y de visitante. Fue lo máximo”.

LA PASIÓN SEGÚN ELLAS

“A mi el fútbol me gustó siempre -dice Rosario Beluardo- y siempre fui hincha de Estudiantes. Pero a jugar, empecé hace cinco años con un grupo de amigas en las plazas, y después formamos un equipo de Fútbol 5 para participar de torneos. Hoy juego todos los sábados en el equipo de mujeres y los domingos en el equipo mixto, siempre de delantera. Yo tengo el arco en la mira, donde lo veo pateo, el gol es mi obsesión”.

Rosario es profesora de matemáticas, y también utiliza al fútbol como elemento didáctico. “Es que a todos les gusta, y a los chicos los entusiasma más. Qué se yo, uso las tablas de los promedios del torneo de primera y enseño matemática; o las dimensiones de un campo de juego, hay muchas coincidencias entre la matemática y el fútbol, y sirve para enseñar. Pero con los chicos me pasa que también nos vemos en la cancha, saben que soy de Estudiantes, y en clase también hay cargadas con los de Gimnasia, pero siempre con respeto”.

Nieves Cairo (34), en cambio, es de Gimnasia, habitante de la platea H desde que era chica pero ahora también defensora y capitana de “Gordas Tomabirra FC”, un equipo de fútbol 5 que armaron entre amigas y que juega todos los sábados y domingos en las canchas de 32 y 135.

“Me encanta el fútbol -sostiene Nieves- seguir a Gimnasia y también jugarlo. Hay chicas que juegan muy bien, nos divertimos mucho. El fútbol en las mujeres es una pasión desde hace mucho tiempo, pero a algunos varones eso los asombra. Cuando jugamos, por ejemplo, hay árbitros que son condescendientes. Si una pega una patada dicen “bueno, es un reflejo”, y si otra hace una buena jugada la felicitan. No, cobrá y listo, yo quiero que nos traten igual que a los varones, nunca vi a un referí que felicite a un varón por una jugada, ¿qué tiene de raro que una chica juegue bien al fútbol?”.

“Los varones creen que de fútbol saben todo, pero ellas están más dispuestas a aprender”