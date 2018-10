Bublé emocionado hasta las lágrimas: “Mi superhéroe es Noah”

El cantante se subió al “Carpool Karaoke” de James Corden y se abrió como nunca sobre la enfermedad de su pequeño hijo

El “Carpool Karaoke”, célebre segmento del programa nocturno de James Corden que suele volverse viral, protagonizó un particular giro este fin de semana: Michael Bublé estaba sentado en el auto de Corden y, como siempre, ambos cantaban las canciones del “crooner”, cuando el artista se puso confesional y relató como nunca antes el sufrimiento que atravesó durante la enfermedad de su hijo Noah, cuando apenas tenía 3 años (hoy tiene 5).

“Es muy difícil cuando te enterás del diagnóstico porque es muy doloroso hablar de él, pero obviamente, nos dijeron qué era lo que tenía y ahí se terminó todo. Mi vida entera se terminó”, empezó diciendo, mientras la emoción le iba ganando.

Al borde de las lágrimas, Bublé recordó que “los médicos nos dijeron que no era nada bueno y fuimos tomándolo día a día. Por suerte teníamos los mejores médicos”.

Y reveló que la experiencia lo dejó devastado, y que hoy la columna vertebral de la familia es Luisana Lopilato. “Es raro, porque no estoy bien. Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo. Pero cuando se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo habían logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora”, confesó el artista, que volvió al ruedo con nuevo disco y gira luego de su retiro temporal durante la enfermedad de Noah, aunque circulan rumores de que este Bublé que “no está bien” podría tomarse un retiro menos temporario de la música para recuperarse y estar con su familia.

Para el final, Bublé dejó el momento más emotivo de la nota. “Noah tiene cinco años y le encanta Spider-Man, y yo le digo, ‘Spider-Man y Superman son increíbles, pero son falsos, no son reales. Vos sos mi héroe, vos sos mi superhéroe’”. Bublé invitó además a luchar contra estas enfermedades: “Hay esperanza, tratamientos y medicamentos que se podrán descubrir por vos. Todos nosotros podemos hacer la diferencia”.