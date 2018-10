Mirtha le respondió a Esmeralda: “No quiero hablar más, le hacemos prensa”

| Publicado en Edición Impresa

Esmeralda Mitre visitó la mesa de Mirtha la semana pasada y desató un verdadero escándalo al cruzar a la diva. Y, para colmo, decidió seguirla y en la semana acusó a La Chiqui de callarla y humillarla.

“Me parece que fue muy resentida conmigo. Me trató muy mal, muy mal. Y no sabés lo mal que me sentí. No me dejó hablar, me censuró. Y creo que eso nace de la envidia”, tiró la platinada en “Intrusos”, subiendo la temperatura del enfrentamiento, fiel a su estilo polémico.

Legrand le había respondido en la semana (“no está bien”, disparó), pero la diva decidió usar su programa para ampliar sin piedad lo que pensaba sobre la mediática y su pelea. Pero, fiel a su afilado estilo, no la nombró directamente en ningún momento: “Lo único que envidio en mi vida es a la gente que come y no engorda. A propósito quiero aclarar que esta persona dijo que yo la había censurado. La corté para dejar que el resto de los invitados hablen, sino acapara toda la mesa y eso no es censura, es armonizar la mesa”, explicó Mirtha, que “no quiero hablar del tema porque le hacemos demasiada prensa. Los noteros me vuelven loca. No me llamen porque no hablo más del tema”.

Esmeralda, además, había contado el diálogo que sostuvo con la conductora sobre el final del programa: “No me pidió perdón pero me preguntó si me había sentido mal. ‘Sí, muy mal. Me calló la boca’, le dije. En un momento me dijo ‘no podés hablar’”, explicó sobre el cruce la actriz que por ahora está siendo reemplazada en el “Bailando” porque sufrió una seria lesión durante un ensayo y en su lugar buscaron una pareja más que explosiva: Gladys “La Bomba Tucumana” y su hijo Thiago.

Lo cierto es que, con el afán mediático de la heredera, y luego de las tremendas palabras de Mirtha, parece que, aunque La Chiqui no quiera hablar más, esta historia continuará...