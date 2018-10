El Presupuesto de Vidal para el año que viene prevé aumentos salariales de 20% para los estatales

Ese porcentaje es el mismo que trascendió a nivel nacional, por lo que se seguirá con los lineamientos de Nación en materia salarial



El proyecto de Presupuesto para el año que viene que el gobierno de María Eugenia Vidal enviará el lunes a la Legislatura, incluirá partidas para atender aumentos salariales para empleados administrativos, docentes y policías del orden del 20 por ciento. Así lo pudo saber este diario en fuentes calificadas de la administración provincial, quienes de todos modos señalaron que se trata de un parámetro para arrancar la discusión con los sindicatos.

Ese porcentaje es el mismo que trascendió a nivel nacional, con lo que Vidal seguirá, como ocurrió en los últimos años, los lineamientos trazados por la Nación en materia salarial.

El Presupuesto nacional, que acaba de votarse en la Cámara de Diputados, proyecta una inflación para 2019 del 23 por ciento. En ese contexto, la pauta salarial del 20 por ciento que prevé la Provincia abre un nuevo escenario de tensión con los sindicatos.

Ese proyecto de Presupuesto, que por ahora permanece resguardado bajo siete llaves, rondaría los 850 mil millones de pesos y con recortes en casi todas las áreas de la administración provincial, salvo en tres áreas que la gobernadora Vidal considera imprescindibles e intocables: Desarrollo Social, Seguridad y Obras Públicas.

“En la provincia no puede faltar comida. Nadie puede dejar de comer”, insiste Vidal ante sus colaboradores más estrechos. La mandataria recalca la interacción que su ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, articula con su par de la Nación, Carolina Stanley. No descartan en la Provincia una nueva actualización monetaria de los planes de asistencia antes de fin de año.

El Presupuesto provincial al que el titular de Economía, Hernán Lacunza termina de delinear, no contempla los 19.000 millones de pesos que le corresponderían a Buenos Aires en concepto de actualización por inflación del Fondo del Conurbano.

“Ese dinero, hoy, no está. Por lo tanto, no lo podemos contar. Si lo incluyéramos en el Presupuesto, estaríamos haciendo un dibujo y lo que pretende esta gestión es, precisamente, transparentar los números y trabajar sobre un escenario previsible”, al parecer, fue el mandato de la gobernadora a sus colaboradores.

Resignó, eso si, la aspiración de lograr déficit cero en el territorio bonaerense. “Cuando asumimos, estimábamos que en 2020 íbamos a cumplir la meta de emparejar las cuentas. La realidad nos obliga a posponer el objetivo para 2022 o 2023”, se sinceran en la gobernación.

Apuntan, sin embargo, detalles que para Vidal no son menores: “Hace ya un largo tiempo que se pagan sueldos y aguinaldos sin recurrir a la ayuda financiera del Banco Provincia. Y aunque el dato pueda parecer menor, no es poco si lo ponemos en contexto. Recibimos una Provincia quebrada y hoy la realidad no indica que está muchísimo más ordenada en lo económico”.

El frente interno

Hoy, en Trenque Lauquen, la gobernadora compartirá la reunión de gabinete ampliado con el presidente Mauricio Macri. Será, según dicen en Cambiemos, la manera mostrar que los “chisporroteos” de la semana pasada quedaron superados.

“Aquí no hay enojos ni malestar. Mi obligación es defender los intereses de los bonaerenses y eso es lo que hago”, repite Vidal ante sus ministros. Pero, aclara: “No vamos a ponerle ni una piedra en el camino a la gestión de Macri. Si el objetivo de la Nación es déficit cero, la Provincia acompaña y se suma para que esa meta sea cumplida”.

Vidal, por estas horas, defiende férreamente su vínculo con Macri y con Cambiemos. “Esa relación es inquebrantable”, cuentan que reitera ante funcionarios de trato diario con la mandataria. Y en ese escenario ratifica que no contempla competir por la presidencia de la Nación en 2019. “Me incluyo en todas las opciones electorales para el año que viene, excepto en la de la Presidencia”, afirma por estas horas. Y hasta se permite jugar con el misterio: “Y cuando hablo de todas las opciones, incluyo la de no ir por la reelección”, cuentan que se le escucha decir.

Lo que le queda claro a sus colaboradores, sin embargo, es la decisión de no confrontar, ni mostrar fisuras dentro de Cambiemos. En esa lógica, la primera impresión es que el reclamo por los famosos 19.000 millones de pesos por la actualización del Fondo del Conurbano, quedarían en un segundo plano. Cerca de la gobernadora, sin embargo, estiman que antes de fin de año y una vez aprobado el Presupuesto Nacional se activarán mecanismos que le permitirían a la Provincia acceder a esos fondos, “aunque sea en cuotas, por un decreto o a través de un bono compensador”, se especula en las oficinas de 6 entre 51 y 53.