El fallo que absolvió a Menem “es indignante”, dijo el constitucionalista Sabsay

El constitucionalista Daniel Sabsay calificó ayer de “indignante” el fallo absolutorio dictado al ex presidente Carlos Menem en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

“Es indignante el fallo, las idas y vueltas en la causa muestran la ineficacia de la Justicia, y explican por qué a 23 años no había una resolución firme”, detalló el letrado en Radio Continental.

De esta forma se refirió al fallo de la Sala III de la Cámara de Casación dictado por los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci, y Carlos Mahiques, en el marco de una revisión de la condena ordenada por la Corte Suprema.

En el mismo sentido, Sabsay evaluó que “esta causa reúne prácticamente todos los defectos de la justicia argentina, y no me extrañaría que haya también una pata política para que la cosa terminara con la absolución”.

Sabsay señaló además que la diputada de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, “agrega el tema de la imprescriptibilidad en sus críticas” hacia el fallo, en el marco de las cuales pidió el juicio político para los integrantes de la Cámara.

“Yo creo que apunta a que la imprescriptibilidad impida que la persona sea absuelta en todas las causas de corrupción”, añadió el constitucionalista.

Y el abogado Ricardo Monner Sanz dijo que “el fallo sienta una jurisprudencia complicada de cara al futuro, como si hubiera una suerte de gente de primera y gente de segunda”.

“Estoy realmente muy indignado, porque cuando la Corte le devuelve el expediente a Casación para dictar un fallo nuevo sobre responsabilidad si o no, no se lo devuelve para que invoquen las garantías constitucionales registradas en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; de manera tal que lo que ha hecho esta sala es decir que a veintitrés años de aquel 15 de marzo de 1995, cuando inicié el proceso, es demasiado tiempo y entonces es menester considerar que Menem no debe ser condenado”, agregó.