El 73 % de los bonaerenses desaprueba la gestión del Gobierno Nacional

Es el porcentaje de aquellos que la definen como “mala” y “muy mala”. La aprobación es del 24%. Más de la mitad de los que fueron votantes de Cambiemos también la ve en forma negativa. Y un 90 % asegura que la situación del país está “peor” o “mucho peor” que hace un año

Una parte muy importante de los ciudadanos bonaerenses mantiene una percepción negativa sobre la realidad económica del país. Eso incluye a gente que declara haber votado a Cambiemos y, claro, a los que se definen como opositores. Es más: la tendencia hacia el futuro sigue siendo muy pesimista, con un crecimiento leve mes a mes, y el gobierno no logra revertir la alta imagen negativa que tienen sobre su gestión los habitantes de la Provincia, de más del 70%, al punto que se registran cada vez más desilusionados entre sus propios votantes.

Estas son algunas de las conclusiones del último trabajo que registró el humor social y político en la Provincia de Buenos Aires realizado por D’Alessio Irol/Berensztein y al que tuvo acceso exclusivo EL DIA.

Son muy malas noticias para el macrismo en general y para la gobernadora María Eugenia Vidal en particular, quien en principio buscará su reelección el año que viene. Sobre sus espaldas recae, además, el peso de procurar un resultado competitivo en el principal distrito del país para apuntalar la candidatura nacional de Mauricio Macri, que también buscará repetir.

El sondeo se realizó en el mes de octubre pasado, en forma on line a 504 encuestados mayores de 18 años con residencia en la Provincia. Se desprende como principal conclusión que el foco de las preocupaciones de los bonaerenses sigue siendo la economía. Por arriba incluso de la inseguridad. Perciben inconvenientes en las variables candentes que el gobierno no ha logrado domar, como inflación, tarifas o impuestos; pero además no tienen certezas sobre cómo hará el macrismo para solucionar esos inconvenientes, lo que impacta directamente sobre la percepción de la gestión.

Puntualmente, un 73% de los consultados evalúa como “Mala” (incluye las opciones mala y muy mala) la gestión que el gobierno hizo hasta ahora y un 24% la considera “Buena” (contempla buena y muy buena). Obviamente entre los votantes de Cambiemos disminuye la negatividad pero, de todas formas, debería ser una señal de alerta para la Casa Rosada: más de la mitad (51%) la desaprueba. No sorprende que el 95% de los votantes del Frente para la Victoria responda la opción más negativa.

Un detalle: cuanto más joven es el entrevistado, mayor es el nivel de desaprobación de lo hecho por Macri. Y además la visión negativa predomina por sobre la positiva en un rango etario extenso: hasta los 54 años. Desde ese nivel hasta los 80 años, es mayor la visión positiva sobre el gobierno.

Lo dicho: los bonaerenses observan un presente económico complejo que podría empeorar. Consultados sobre cómo ven al país respecto al año pasado, un 51% respondió “Mucho peor”; un 39% “Peor”; un 7% “Mejor” y un 1% “Mucho mejor”. O sea que un 90% tiene una lectura del presente absolutamente negativa.

Ante la pregunta sobre cómo ve la situación económica del país dentro de un año (fecha de las elecciones generales), se registra una leve mejora en las respuestas positivas: un 24% dijo “Mejor” y el “Mucho mejor” se amplió a un 7%. No parece un gran consuelo para el oficialismo: los que contestaron “Peor” o “Mucho peor” siguen siendo una mayoría de 66%.

Es notable la evolución de la saga histórica, iniciada en marzo de este año, antes de la crisis cambiaria y financiera. Desde esa fecha hasta el mes pasado, la percepción negativa de la situación económica aumentó 28 puntos porcentuales, en una escalada que tuvo un salto brusco hacia arriba en septiembre. Ese fue el mes con la inflación más descontrolada: 6,5% según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Una luz de alerta que debería preocupar al oficialismo se enciende cuando el trabajo de D’Alessio Irol/Berensztein cruza las opiniones de los consultados sobre la coyuntura económica con la fuerza a la que éstos votaron en el ballotage de 2015. Entre los votantes de Cambiemos, un 53% respondió que la ve peor que el año pasado y un 30 % dijo que la ve “Mucho peor”. Conclusión: 83% de negatividad entre los propios, frente a un 15 de positividad.

En cuanto al optimismo a futuro, quienes votaron al actual gobierno muestran bastante mesura. Un 44% dijo que cree que el año próximo la situación económica estará mejor y un 12 % que estará mucho mejor; mientras que un 41% respondió con una mirada negativa.

El dato a tener en cuenta respecto de lo anterior es que la saga de todo el año arroja que, mes a mes, los votantes de Cambiemos desencantados con la situación económica no paran de aumentar. El ritmo no es vertiginoso pero es ascendente.

PREOCUPACIONES

Como en los meses anteriores, la medición de octubre arrojó que los bonaerenses siguen destacando las cuestiones económicas como aquellos temas que más los preocupan. El sondeo destaca la contundencia de la inflación como la preocupación más apuntada: un 94% de los consultados la mencionó; más abajo aparecen los aumentos de las tarifas de servicios y la alta presión impositiva.

Pero no es todo, porque un 78 % dice sentir incertidumbre por la situación general y, vinculado a esto, un 59% anotó como tema preocupante que no ve al Gobierno haciendo propuestas realizables para lograr el crecimiento económico. La inseguridad, gran flagelo de la Provincia, aparece en un segundo plano ya que un 59% la mencionó como preocupación central.

Sobre este punto, es interesante destacar que para el votante de Cambiemos en el ballotage el tema de la inseguridad aparece como un ítem más preocupante que para el que optó por el Frente para la Victoria hace casi tres años. De hecho, en ese universo, digamos, oficialista, es el segundo tema de preocupación luego de la inflación y por arriba de otras cuestiones que los angustian, como que queden sin castigar supuestos actos de corrupción del kirchnerismo o que se sigan entregando subsidios a quienes no lo merecen.