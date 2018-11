En el torneo local se le escapan puntos valiosos para el Promedio. Como contrapartida, sueña en grande con el título copero

En Estancia Chica se viven horas especiales. Es que los próximos dos partidos que le tocará jugar a Gimnasia serán importantes por diferentes motivos. Ante San Martín de San Juan por la Superliga estarán tres puntos que valen mucho más por que estarán cara a cara dos equipos que luchan abajo, en la zona caliente de la tabla de Promedios y en cada fecha deben sumar como sea. El Lobo no ha sumado nada en sus últimas dos presentaciones y eso pesa. Los sanjuaninos llegarán al Bosque pensando en sumar algo, con la gente a su favor los mens sana saben que necesitan que los tres queden en casa. El propio Pedro Troglio dijo días atrás en conferencia: “Necesitamos ganar dos partidos seguidos y no perder dos partidos seguidos”. Esa es la urgencia. La pura realidad y lo que más le importa a todo Gimnasia. Sumar para no tener problemas con la permanencia.

Pero al mismo tiempo, mientras en el torneo local se vive esa tensión, esa dura pelea que desgasta los nervios fecha a fecha, está la dulce realidad paralela que transita en la Copa Argentina. Esa que se fue alimentando a medida que iba eliminando rivales, pasando de ronda y festejando obviamente.

Atrás quedaron Sportivo Belgrano de Córdoba, Olimpo de Bahía Blanca, Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero, y hoy está en la Semifinal donde deberá verse la cara nada más y nada menos que con River Plate, que hoy lógicamente tiene su mente puesta solamente en la revancha con Boca de la Copa Libertadores del día 24 de noviembre. Recién cuatro días más tarde se jugará el encuentro con el Lobo en Mar del Plata.

Y las sensaciones son encontradas. ¿Cuál es el verdadero Lobo? El que en el torneo local no logra hacer pie, o el que juega con determinación y actitud en la Copa.

En Abasto intentan encontrar una explicación sobre por qué el equipo cambia de un partido a otro. Muchas veces no solamente en el juego, sino en la actitud para atacar.

En algunos partidos donde el juego no ha sido el mejor, en base a caracter y no rendirse a pesar que las cosas no le salían, lo fue a buscar y terminó obteniendo el premio. Pasó en Rafaela en un flojo partido con los santiagueños donde consiguió empatar y luego ganar por penales.

Le ganó bien y con autoridad a Boca en el lapso de un mes, por Copa Argentina primero en Córdoba y por la Súperliga después en el Bosque. Bien con Patronato. Flojo con Vélez. Aceptable con Godoy Cruz. Mal ante Belgrano.

Así va navegando Gimnasia en este momento, sin poder encontrar la regularidad deseada. Buscando ser aquel que le ganó los dos partidos a Boca o al Patrón en Paraná, y bien lejos de lo mostrado ante el Fortín y el Pirata. Es más, incluso en la derrota sufrida en Santa Fe ante Unión, dejó una mejor imagen que en Barrio Alberdi y Liniers.

Troglio ha probado esquemas y diferentes nombres. Ninguno terminó de afirmarse. Tal vez el dibujo 4-4-2, con Santiago Silva y Mauro Gevgeozian como dupla de ataque fue la que mejor rédito dio. Es que Gevgeozian entró en el segundo tiempo ante San Martín en Tucumán donde hizo el gol y el Lobo igualó 1-1; luego ya jugando desde el arranque de manera consecutiva en el triunfo 2-1 con Patronato en Paraná; el empate con Central 1-1; la victoria ante Boca en Copa Argentina 1-0; la derrota 1-0 ante Unión; luego el armenio ingresó en el segundo tiempo en el triunfo con Godoy Cruz; y estuvieron nuevamente juntos desde el arranque en el empate con Central Córdoba en Copa Argentina.

Por eso no es descabellado pensar que esta fórmula o idea de juego regrese. Tal vez pensando en River. Antes, de cara al juego con el Santo sanjuanino, Troglio podría mantener el equipo que cayó con Racing (con el regreso de Piovi).

El técnico junto a su ayudante de campo, Víctor Bernay, buscan encontrar el mejor equipo posible. Desde lo anímico también se trabajará, aunque el propio grupo sabe que en los dos partidos venideros se jugarán mucho.

Por un lado, volver a sumar para engrosar el Promedio y recuperarse ante su gente cuando reciba a San Martín; por otro, en Mar del Plata no le faltará apoyo tampoco para el definitorio juego con River que de pasarlo, lo ubicará por primera vez en la final de esta competencia. Dos situaciones bien diferentes.

Por eso son días de trabajo y análisis en el predio abastense, buscando que la mejor versión de este Gimnasia de Troglio vuelva a aparecer.