Los Pumas no pueden hacer pie y volvieron a caer: esta vez ante Francia

La desazón de Jerónimo De La Fuente ante el último try francés/AP

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió ayer frente a Francia por 28-13 y sumó de esta manera su segunda derrota en la gira por Europa, tras caer también la semana anterior frente a Irlanda.

El partido, disputado en el Stade Pierre Mauroy de la ciudad de Lille, fue dirigido por el árbitro neocelandés Glen Jackson y tuvo un parcial favorable para el seleccionado de Francia por 11-10. El encuentro fue la antesala del choque que protagonizarán los seleccionados de Francia y Argentina en la etapa clasificatoria del próximo Mundial de Japón 2019, el 24 de septiembre, en la ciudad de Tokyo.

El seleccionado galo cortó una racha adversa de cinco derrotas consecutivas, al vencer merecidamente a Los Pumas basando su juego con un claro dominio en el scrum en el primer tiempo y en la parte complementaria en el juego de contacto. En el inicio de la primera parte, Los Pumas golpearon primero al lograr la única conquista, obra del wing Ramiro Moyano, al recibir un pase en ataque de Jerónimo De la Fuente, siendo esa la única jugada hilvanada en ataque en todo el partido. Luego Francia comenzó a ser protagonista al someter a la Argentina en el scrum -como pasó frente a Irlanda- y contó con pelotas limpias. Así llego la concreción del primer try de Teddy Thomas.

El tucumano Nicolás Sánchez sumó un penal y una conversión, mientras Baptiste Serin marcó dos penales para dejar un parcial de 11-10 para los europeos.

En el ST, Francia mantuvo el dominio con el contacto de la pelota para continuar siendo los protagonistas del encuentro y neutralizar a los embates de los forwards argentinos. Los Pumas lograron solo sumar tres puntos con la conversión de un penal de Sánchez, ya que no contaron con pelotas de calidad al ser dominados en las formaciones fijas. Francia con el juego controlado a su favor marcó su segundo try al avanzar varios metros Gael Fickou y cederle un gran pase a Teddy Thomas para marcar su segunda conquista. A diez minutos del final del encuentro, Francia sentenció las aspiraciones argentinas al marcar un nuevo try tras un error en la hilera del ingresado Tomás Lezana que le sirvió a Guillen Guirado para sellar el definitivo 28-13.

Los Pumas en el balance de los dos encuentros disputados en Europa evidenciaron la falta de solidez como equipo (salvo casos aislados) y sufrieron la clara supremacía de sus rivales en el scrum, factor central para contar con pelotas de calidad y no tener que jugar defendiéndose, lo que produce el cansancio físico y mental.

Los Pumas continuarán su gira internacional por Europa el sábado próximo enfrentando a Escocia en el Murray field Stadium, de la ciudad de Edimburgo y la concluirán una semana después en Londres frente a los Barbarians.