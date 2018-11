Una grabación involucra al príncipe saudita con el crimen del periodista Khashoggi

La Agencia de Inteligencia estadounidense (CIA) tiene en su poder una grabación de audio que involucra directamente al príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, en el crimen del periodista disidente Jamal Khashoggi en el consulado de Riad de Estambul, aseguró hoy la prensa turca.

Según el Hurriyet Daily News, el diario en inglés más antiguo de Turquía, en la cinta en poder de la inteligencia estadounidense se escucha al príncipe heredero dando instrucciones de "silenciar a Jamal Khashoggi lo antes posible".

Según el columnista Abdulkadir Selvi, la directora de la CIA, Gina Haspel, reveló durante su viaje a Ankara el mes pasado la existencia de una llamada telefónica interconectada entre el príncipe heredero Mohammed y su hermano Khaled bin Salman, que es el embajador de Arabia Saudita en los Estados Unidos.

Citando fuentes no identificadas, el columnista turco escribió que los dos funcionarios sauditas son escuchados en la grabación de la CIA que discute la "incomodidad" creada por la crítica pública de Khashoggi a la administración del reino.

Aunque el diario hace por primera vez mención de una conversación grabada entre ambos príncipes, la CIA ya había sospechado cierto rol del embajador, Khalid bin Salmán, en el caso.

Según el diario Washington Post, la CIA tiene constancia de una llamada del embajador a Khashoggi, asegurándole que podía ir sin riesgo al consulado de su país en Estambul para recibir los documentos necesarios para su boda.

Khalid bin Salmán desmintió esta información, aseverando que no había hablado con Khashoggi durante casi un año.

La semana pasada, la CIA ya había hecho público su conclusión de que el príncipe heredero era el principal responsable de la muerte de Khashoggi, asesinado al parecer por un equipo de 15 agentes sauditas de inteligencia.

Anteayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó informaciones de prensa de que la CIA haya concluido que el príncipe heredero ordenó el asesinato del periodista, y retrucó anunciando que se reunirá con el líder de facto del reino conservador durante la cumbre del G20 en Argentina.

"No tienen nada definitivo (en la CIA), y el hecho es que (Bin Salman) quizá lo hizo, y quizá no", dijo Trump, tras insistir en que no planea tomar más medidas punitivas contra Arabia Saudita en relación con ese caso, y reiteró que si Estados Unidos "rompiera" con Riad, "los precios del petróleo se dispararían" y eso "destruiría la economía mundial".

Ayer, Trump, agradeció a Riad el descenso de los precios del petróleo y equiparó esa acción con una "gran baja de impuestos" para su país y para el mundo, pero urgió al reino a disminuir aún más el costo del crudo.