Un gesto que generó esperanza en los intendentes que quieren sacar las PASO

El presidente Macri habría dado el visto bueno para que el grupo de jefes comunales explore “consensos” sobre el tema

| Publicado en Edición Impresa

Por MARIANO PEREZ DE EULATE

mpeulate@eldia.com

Ya no es un secreto que la idea de disolver las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en la Provincia generó una división en Cambiemos, con una caja de resonancia en la Legislatura. Allí los diputados oficialistas se dividen entre los que quieren impulsar el debate, que responden a los intendentes que motorizan la cuestión, y los que proponen no sacarlas, alineados a sectores del gobierno nacional. Pero una pequeña luz de esperanza se abrió para los alcaldes: uno de ellos habría recibido el visto bueno del presidente Mauricio Macri para explorar consensos sobre el tema y, eventualmente y si estos existieran, permitir que se lo presenten a él para su evaluación.

El tema, entonces, no estaría muerto como sí planteó el jefe de ministros nacional, Marcos Peña, cuando participó de la reunión de gabinete provincial junto a María Eugenia Vidal, el pasado 26 de octubre. En nombre de la Casa Rosada, Peña aseguró allí que las PASO seguirían vigentes porque al Presidente no le gustan ese tipo de cambios de reglas.

Sin embargo, luego de ese sermón y de un encuentro de catarsis oficialista realizado hace un par de semanas en Vicente López, uno de los intendentes privilegió su llegada directa a Macri y sondeó si podía seguir explorando. Fue cuando habría llegado el “Sí” y la promesa presidencial de “ablandar” a Peña en el caso de que, finalmente, la postura de los alcaldes lo convenza.

Los impulsores de la movida de eliminar las PASO son los intendentes que integran una mesa política con peso propio en la lógica provincial de Cambiemos: Jorge Macri (Vicente López), Gustavo Posse (San Isidro), Néstor Grindetti (Lanús), Ramiro Tagliaferro (Morón), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Julio Garro (La Plata).

Este grupo está convencido de que la Primaria Abierta, pautada para agosto del año próximo, puede ser un elemento que facilite el ordenamiento de las candidaturas opositoras, hoy más bien dispersas. Ya sucedió en la historia reciente: en octubre, el candidato opositor que cosecha más votos se termina fortaleciendo luego de las PASO, absorbiendo parte de los votos de las otras fuerzas. Le pasó, en 2015, al propio Macri.

Pero, además, miran números. De la economía real y de las encuestas de imagen e intención de voto. Temen que, para agosto de 2019, el prometido despegue económico no se alcance y ese dato, más la alicaída imagen presidencial, termine siendo un ancla que los perjudique en sus distritos. “Macri no puede darse el lujo de no ser el candidato más votado en agosto del año que viene”, se le escuchó a un jefe comunal de origen PRO. Objetivamente, sin las Primarias la campaña empezaría más tarde.

Y además está el argumento formal del costo: en épocas de ajuste, las PASO costarán entre 5 y 6 mil millones de pesos.

Aquellos consensos que habría pedido el Presidente, necesarios para sacar la normativa legal que pueda voltear las Primarias, hoy no parecen fáciles de alcanzar. Ni siquiera dentro del oficialismo. El sector político que responde al titular de la Cámara Baja nacional, Emilio Monzó, es refractario a sacarlas. El monzonismo tiene en el diputado provincial Marcelo Daletto un escudero terco, enfrentado a una docena de colegas de bancada que responden a los intendentes.

En este tema, Monzó estaría cerca de la postura del ministro político del gobierno nacional, Rogelio Frigerio, que no quiere ni escuchar hablar del tema de las PASO en medio de la negociación con los gobernadores peronistas de la media sanción que le falta al Presupuesto de la Casa Rosada.

En el radicalismo, socio de la alianza Cambiemos, la idea también hace ruido. Son muchos los radicales en los distritos que se ilusionan con enfrentar en una Primaria al referente amarillo. Hasta lo ha evaluado el Comité Nacional, donde se llegó a hablar de ir con un candidato propio, contra Macri, en agosto próximo.

Con un cronograma electoral que de difundió informalmente, lo que tienen en claro los intendentes anti-PASO es que la abolición de esos comicios debe hacerse si o si en lo que queda de este año. Suponen que intentarlo el año que viene, tan sobre la fecha del cierre de la presentación de candidaturas, en junio, convierte al trámite en algo mucho más complicado.