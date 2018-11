“Sabía que el equipo iba a aparecer en las difíciles”

Guillermo cree que los triunfos con Cruzeiro y Palmeiras le dieron seguridad a Boca. “No tengo definida la formación, pero sí tengo en claro lo que tenemos que hacer”

Boca y River, los dos “colosos” del fútbol argentino, viven una semana muy intensa, en cuanto a la preparación se refiere, de cara a la primera final de la Copa Libertadores de América que se desarrollará el próximo sábado, desde las 17, en La Bombonera.

Y mientras el “xeneize” busca la mejor puesta a punto para recibir a su rival de todos los tiempos, el entrenador Guillermo Barros Schelotto brindó ayer una conferencia de prensa, en donde abordó varios temas que tienen que ver con la serie final del torneo continental, y sobre todo, de su equipo.

“No tengo definido el equipo ni quien va a ser el ‘9’ pero sí tengo claro lo que tenemos que hacer”, manifestó el “Mellizo”.

“Los triunfos contra Cruzeiro y Palmeiras le dieron seguridad a aquel que veía a Boca pero como entrenador sabía que el equipo iba a aparecer en los momentos más duros de la Copa. Yo siempre vi fuerte a Boca”, afirmó Guillermo, que afrontará su primera final de Copa Libertadores de América como DT.

El Mellizo, quien se mostró prudente y reflexivo, también valoró la importancia de esta final para un “castigado” fútbol argentino”.

“Boca y River pusieron al fútbol argentino en un lugar al que no habían llegado nunca. En el último tiempo fue muy castigado y es importante destacar que, más allá de lo que pase, el mundo habla de esta final”, remarcó el “Mellizo” en la sala Antonio Carrizo, inaugurada hace un año y medio, que estuvo colmada como nunca de periodistas locales y extranjeros, y por todos los medios que no suelen cubrir eventos deportivos.

En otro tramo de la rueda de prensa celebrada ayer a tres días del primer partido final ante River, el entrenador de Boca también se hizo eco de la polémica sobre si los jugadores de River pueden “plotear” el vestuario o no en La Bombonera:

“A mí no me modifica nada que intervengan el vestuario. Son cuatro paredes en las que tenés que estar concentrado en lo que va a suceder, el hincha en la tribuna es distinto, lo vive de otra manera. Con otra pasión. Nosotros dentro del vestuario tenemos que preparar el partido, a los jugadores, concentrarnos... que este vestido o no, la verdad, nunca le presté atención”, y reconoció: “No sé si en los partidos anteriores cuando me tocó ir a la cancha de River se habían vestido. La verdad, no me acuerdo”.

LA SINCERIDAD DE GUILLERMO

Con relación al funcionamiento colectivo de Boca y lo que espera para la final, Barros Schelotto no anduvo con vueltas para responder. Y con la sinceridad que lo caracteriza dijo que “enfrentarán a un rival de jerarquía que tiene muchas cosas buenas”.

Y agregó: “Ante esto, Boca tendrá que bloquear para imponer su juego. Desde donde sea, tenemos que imponernos al rival, ya sea a través del juego o de la garra”.

Dijo además que “a nosotros nos tiene que fortalecer llegar bien al partido para ganarlo más allá de los nombres de River”.

“Las finales son partidos distintos, no hay método ni fórmula. Siempre son trabadas y esta no será la excepción. Sera muy pareja”, argumentó sobre qué tipo de partido espera el sábado.

“Este equipo, si ves el recorrido ganó firmeza, confianza. Es difícil determinar qué condición va a ser determinante, no es solo personalidad, aparte tiene que haber calidad y ganas”.

También habló de su situación personal y de cómo vive este momento: “Disfruto de haber llegado a la final, pero todavía hay que jugarla. La expectativa y el nerviosismo previo están”.

GALLARDO Y SU FUTURO

Guillermo Barros Schelotto, en otro pasaje de la conferencia de prensa, se refirió, además, a la ausencia de Marcelo Gallardo en el banco de suplentes, por quien pesa una sanción de parte de la Conmebol.

“No lo analicé, es un tema muy personal y exclusivo de Gallardo, no sé qué haría yo. No sé cuánto de importante será para el jugador”.

Además, no quiso aclarar qué será de su futuro después de diciembre: “Lo único que tengo en la cabeza es lo que pase en estos dos partidos. No hay situación personal que supere esto. Uno tiene que estar tranquilo, pero al mismo tiempo, ordenando un montón de cosas que tienen que ver justamente con estos dos partidos. No puedo hablar del futuro si todavía no terminamos el año. Hay muchas cosas en juego, por eso, ni pienso en lo que sucederá después de diciembre”.

¿QUÉ DIJO DEL VAR?

Guillermo también se mostró a favor de la tecnología en el fútbol. ¿Qué dijo del VAR? “Creo que es una fuente más de información para el árbitro para tomar una decisión en una situación donde antes solamente se interpretaba lo que veía el árbitro y los líneas. Ahora lo ayuda la tecnología y me parece que es una ayuda más que mejora la calidad del espectáculo”.