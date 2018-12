Otra feroz tormenta dejó prolongados cortes de luz, caídas de árboles y cables

Barrio Aeropuerto, Tolosa y amplios sectores de Berisso estuvieron horas sin servicio eléctrico; se perdieron más de 50 árboles y el viento, que tuvo ráfagas de hasta 88 kilómetros por hora, también derribó cables

El temporal que azotó a La Plata, con ráfagas de viento de 88 kilómetros por hora y 61,8 milímetros de lluvia, no causó víctimas pero si la caída de 58 árboles, decenas de cables derribados y extensos cortes de luz en distintos barrios de la Región.

Además, provocó la destrucción de momos preparados para ser quemados durante el fin de año, lo que generó imponentes operativos vecinales para la reconstrucción de las emblemáticas figuras (ver página 12).

Las zonas mas afectas por el temporal- cayeron algunas ramas de árboles y hubo cortes de luz- fueron el casco urbano y la región norte y sur del partido.

El servicio de electricidad se encontró afectado principalmente en sectores de los barrios Aeropuerto, Tolosa, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Magdalena, Brandsen y Berisso, según informaron los usuarios afectados y la empresa Edelap.

Desde la Comuna se informó que equipos conformados por 500 operarios y agentes municipales trabajaron desde la madrugada para brindar respuestas y mantienen las guardias de prevención y asistencia tras las lluvias y tormentas que tuvieron lugar desde las 2,30 de la madrugada de ayer y hasta pasadas las 6 de la mañana.

En ese sentido, se informó que se registraron 58 árboles y ramas de gran porte caídas en distintos puntos del partido, debido a las intensas ráfagas de viento que se sintieron a la ciudad.

Al respecto, personal de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental junto a las cuadrillas de Defensa Civil y de los Centros Comunales trabajaron desde las primeras horas de ayer para liberar las calles y veredas afectadas.

Al mismo tiempo, los equipos llevaron adelante tareas en articulación con Edelap, asistiendo las zonas donde se registraron caídas de postes de energía, que en algunos casos generaron interrupciones en el servicio eléctrico.

En referencia a la situación, el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Marcelo Leguizamón, expresó: “Vamos a seguir trabajando las próximas horas. Les pedimos a los vecinos que ante cualquier situación de emergencia o pedido que requieran, se contacten al 147 y eviten el contacto con árboles, postes o cables que se hayan caído en esta tormenta”.

PROLONGADOS CORTES DE LUZ

Durante la tarde de ayer se recibieron numerosos llamados por cortes de luz prolongados en diferentes barrios de la Región.

Por ejemplo, en Sicardi informaron que se cayó un árbol y poste de luz que obstruyeron la calle en 11 bis entre 651 y 652. Los vecinos de la zona hacia calle 16 se quedaron sin luz desde la madrugada, ni bien comenzó la lluvia. “No hay ni cuadrilla de Edelap ni municipal que hayamos visto trabajando en el lugar”.

El mismo vecino que se comunicó con este diario remarcó que “si no tenemos luz tampoco tenemos agua, ni comunicación vía wi fi que es la única comunicación que podemos tener en varios casos”,

En Barrio Aeropuerto se quedaron sin luz ni bien cayeron las primeras gotas y seguían anoche, la mayoría de los usuarios de esa zona de la Ciudad, sin servicio de energía eléctrica.

“Sin luz, y sin señal de celular desde el primer rayo que cayó a las 2,45, es una vergüenza. Encima en Edelap no contestan, como para tener una emergencia, completamente incomunicados. No hemos visto cuadrillas trabajando en casi toda la jornada”.

No muy lejos de esa zona, también se quejaron por el corte de luz desde la madrugada en la zona del ramal Camacho, en Ignacio Correas. “Hicimos varios reclamos y todavía seguimos en la misma situación”, contó Gonzalo, uno de los usuarios afectados por la falta de servicio.

En Villa Elvira, desde 99 entre 2 y 3 reportaron que se quedaron sin servicio de energía eléctrica desde las 2 de la madrugada. “Edelap solo responde con contestador automático”, dijo la usuaria que se comunicó con este diario, quien agregó que anoche, al cierre de esta edición, seguían a oscuras en el barrio.

En el barrio Cementerio apuntaron que “con 2 gotas de agua desde hace más de una semana se nos agrega un corte de luz. Estamos a oscuras y sin servicio de agua. No se llenan los tanques”.

En el casco urbano, los vecinos apuntaron que desde las 13 de ayer, en la zona de 68 y 21, “nadie atiende en Edelap, solo toman reclamos automáticos. Nadie tiene información sobre la hora en que regresará el servicio. Son fechas críticas para no tener luz”.

También estuvieron sin servicio de energía eléctrica en un sector de San Carlos. Allí aseguraron que estuvieron más de 12 horas sin servicio.

También en 664 entre 10 y 11, y en 11 entre 663 y 664 , de Villa Garibaldi, aseguraron que estuvieron sin servicio de energía eléctrica durante gran parte de la jornada.

En tanto, hubo un corte de luz desde las 2 de la madrugada en Villa Castells , donde hicieron los reclamos correspondientes “pero solo te atiende una máquina así que no sabemos lo que demorará el restablecimiento de la energía.

En Tolosa aseguraron que el servicio de luz quedó fuera de servicio desde la madrugada en un amplio sector de la localidad, según contó Raúl Mitre, de la calle 520 bis entre 8 y 9.

En Villa Alba, en la calle 125 entre 606 y 607 no hubo luz ni agua desde las 2 de la madrugada y apuntaron que “Edelap no da respuesta. Hicimos numerosos reclamos y no conseguimos una solución”.

En 34 y 7 remarcaron que “hay clima de época: tarifazo y corte de luz. Un combo tremendo para finalizar el año”, apuntó uno de los usuarios afectados por el corte de energía.

En barrio Hipódromo también se quejaron por la cantidad de horas que estuvieron sin energía eléctrica, según contó Liliana Cerain, vecina de 115 y 38.

Desde la empresa Edelap apuntaron que anoche “el personal había logrado reponer el 90% del servicio inicialmente afectado por vientos huracanados. La empresa ha ampliado al máximo su capacidad técnica y ha dispuesto de todos los recursos para resolver los daños cumplimentando con todas las medidas de seguridad”.

VOLARON TECHOS EN PUNTA LARA Y BRANDSEN

En tanto, durante las fuertes ráfagas de viento hubo voladura de techos en diferentes sectores de esa ciudad, mientras que en Punta Lara, en Costanera y 116, también ocurrió algo similar, por lo que generó la actuación de Defensa Civil de ese distrito ribereño.