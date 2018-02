Ahora las farmacias advierten que peligra el servicio por pagos atrasados del IOMA

Desde el Colegio de Farmacéuticos local salieron a denunciar deudas millonarias. El último pago lo recibieron el 23 de enero

| Publicado en Edición Impresa

“Por ahora, el servicio no está resentido, pero si se extiende en el tiempo el retraso del IOMA para pagarnos vamos a tener que pensar en tomar una medida de fuerza”. Así sintetizó la situación que viven los expendedores de medicamentos de esta ciudad el presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, Marcelo García. El dirigente aseguró que los asociados de la entidad no perciben ingresos derivados del Instituto desde hace un mes, cuando por lo general la obra social abona esas prestaciones de cobertura de sus afiliados en 30 días dos veces.

IOMA reiteró ayer, igual que lo ha hecho en los días anteriores, que el organismo se encuentra realizando pagos “de forma paulatina” a los prestadores a los que debe facturaciones desde noviembre.

El Instituto está retrasado en el cumplimiento de sus obligaciones con los prestadores de salud a los que está vinculado a raíz del nuevo sistema de liquidación de pagos que en el ente provincial no terminan de ajustar.

“No podemos reponer”

La preocupación de los farmacéuticos platenses responde a que la demora de la obra social para hacer frente a los pagos los pone en riesgo de no poder afrontar, por esa falta de fondos, la reposición de la mercadería.

Según señaló el titular de la institución que nuclea a la actividad, el último pago emitido desde el IOMA lo recibieron las farmacias locales el 23 de enero.

Son, en total, unos 50 millones de pesos los que le debe la obra social al sector. Una parte es por medicación expendida en noviembre y otra por prestaciones de diciembre.

Con 312 locales, La Plata es el principal prestador de medicamentos de la Provincia, resaltó García.

“Todo depende de lo que tarde el IOMA en pagarnos. Ya estamos teniendo problemas para reponer los medicamentos y si se demora mucho más posiblemente tengamos que resolver un corte del servicio”, anticipó García.

Cuotas alimentarias

También reclaman pagos por estos días las madres de los hijos de empleados del IOMA que no cobraron a fines de enero la cuota alimentaria determinada por la Justicia. “Al personal le pagan todos los días 27 y automáticamente se nos deposita en nuestras cuentas personales lo correspondiente a la manutención de nuestros hijos. Pero esta vez no fue así en enero y ahora está por cumplirse otro mes y no sabemos sin nos van a depositar”, planteó la ex mujer de un agente del organismo.

Empleados de “Incluir Salud”

El hall central de la sede del IOMA volvió a ser escenario de una protesta ayer, cuando irrumpieron en el lugar trabajadores del programa federal “Incluir Salud” (ex “Profe”) que reclaman que se le pague los sueldos adeudados. “La semana pasada nos dijeron que el lunes íbamos a cobrar, hoy -por ayer- estamos acá, es jueves y no cobramos”, dijo uno de los manifestantes.

“Incluir Salud” es un programa federal que tiene por misión brindar cobertura médico integral a los afiliados residentes en todo el territorio nacional. Son beneficiarios del plan quienes están dentro de pensiones no contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete (7) o más hijos; graciables y leyes especiales.

La lista de los sectores vinculados a la obra social bonaerense que se han visto perjudicados, a esta altura, por los cambios en el programa para saldar deudas es larga.

Antes de que levantaran su voz los farmacéuticos, reclamaron las clínicas de la red sanitaria privada, los médicos, los odontólogos, los cuidadores domiciliarios y los acompañantes terapéuticos, y los proveedores de insumos relacionados con la salud.