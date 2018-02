Volvieron a detener a “El Ángel”, un joven con gravísimos antecedentes

| Publicado en Edición Impresa

Le dicen “El Angel” y su apodo quedó grabado en la memoria de todos los vecinos de la Ciudad, cuando, en 2009, se conoció la noticia de que casi quema vivo a otro chico en Altos de San Lorenzo, con quien mantenía diferencias irreconciliables.

Ahora lo atraparon en 1 y 62 cuando personal de la Policía Local, apostado en un control de tránsito, avistó a dos encapuchados en una motocicleta.

Los agentes intentaron detenerlos, algo que finalmente lograron, no sin antes soportar insultos e intentos de agresiones, incluso con un cuchillo.

Se supo que en el marco del procedimiento, los acusados perdieron el equilibrio y cayeron al piso, siendo ese el momento del incidente, que por suerte no provocó heridos.

Los voceros indicaron que, tras las averiguaciones de rigor, se descubrió quiénes eran los demorados, los cuales acababan de recuperar la libertad.

Respecto del caso de 2009, cabe recordar que roció con nafta a su víctima de turno y la prendió fuego con un encendedor, lo que le causó heridas en casi el 30 por ciento de su cuerpo.

“El Angel” cuenta en su haber con decenas de entradas en distintas comisarías por su supuesta participación en hechos delictivos y estuvo prófugo de un centro de rehabilitación por el consumo de drogas.

Una familiar del joven agredido relató aquella vez que “lo tenía en la mira”.

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de Niños Sor María Ludovica, con quemaduras de diversos grados, aunque las más graves afectaron la parte baja del tórax y uno de los costados de la espalda.

“El Angel”, se indicó, lleva ese apodo por tener un “rostro angelical, ojos claros, pelo castaño y ser de contextura pequeña.

PIDIERON AYUDA

La que habló en varias ocasiones fue su madre, quien señaló: “Cuando él toma pastillas, que muchas veces se las da un amigo, se pierde y pasa lo que ustedes saben. Pero cuando está bien me promete que no lo va a volver a hacer”.

“De ninguna manera imaginé esto porque siempre les enseñé a vivir con lo que teníamos. Y todo lo hice sola porque jamás recibí ayuda de nadie. Y ahora que la pido no me la dan”, agregó la mujer por aquel entonces.

Luego, añadió: “Tengo miedo que lo maten. No sé cómo está. La verdad es que no sé cómo ayudarlo. Creo que la contención de mi parte la tiene, pero no es suficiente para la que él necesita”.

Ahora, con esta nueva aprehensión, la decisión volverá a recaer en la Justicia, que tendrá que resolver en cuestión de horas la situación procesal de ambos aprehendidos.