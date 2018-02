Serrat vuelve a La Plata

En el marco de su gira “Mediterráneo da capo”, el Nano regresará en octubre a la Ciudad, y ofrecerá dos recitales en el Coliseo Podestá

No es una fecha redonda, son 47 años. Por eso el tiempo, en este caso, no es el motivo por el cual Joan Manuel Serrat volverá a surcar las aguas de su “Mediterráneo” (el emblemático disco que publicara en 1971, y que se convirtiera en bisagra de una carrera que ya supera el medio siglo) sino, en todo caso, un deseo personal que lo llevó a volver a las fuentes para armar el nuevo espectáculo con el que regresará a la Ciudad.

A tres años de su última visita, que se llevó a cabo en la Sala Ginastera del Argentino -que este año permanecerá cerrada, en refacción- en el marco de los festejos por sus 50 años con la música, el Nano se presentará ahora en el Coliseo Podestá, con dos fechas que aún restan confirmar, aunque se sabe que será en octubre, mes en el que su “Mediterráneo da capo” llegue a América Latina, tras una completa gira por Europa que comenzará en abril.

El “da capo” que da nombre a la gira es un término musical de origen italiano que significa ‘volver al principio’. Y aunque el cantautor nunca ha abandonado el Mediterráneo que lo vio nacer y siempre ha estado cerca, explicó que “en tiempos de visados, fronteras y alambradas” necesita más que nunca volver a ser “esa patria líquida que une, más que separa, continentes, tradiciones, creencias, colores de piel e incluso hombres y mujeres que nadan en sus playas, navegan en sus yates y naufragan en sus pateras”.

Por eso, canciones que forman parte de ese disco trascendental como “Lucía”, “Aquellas pequeñas cosas”, “Pueblo blanco”, “Barquito de papel” y “Mediterráneo” serán parte de los conciertos que Serrat ofrecerá en nuestra ciudad, aunque también habrá perlas de todos los tiempos y algunas novedades.

CON LA ILUSIÓN RENOVADA

“Voy a volver a andar por los escenarios en solitario con una ilusión renovada, con un equipo de gente magnífico y todo un proyecto de escenario y de música que me tiene ilusionado”, dijo el poeta y remarcó: “Tengo 74 años, y cada vez el plazo se va acortando, y lo que hace 50 años parecía infinito, en este momento la vida se ha encargado de recordarme que es absolutamente finito y muy delicado”.

En el mismo sentido, destacó que se encuentra enérgico para realizar esta nueva aventura y que “si no creyera que la puedo hacer no la haría, me gusta mucho cantar, me divierto, me gusta viajar, pero si no me sintiera en condiciones de hacerlo no lo haría”. Aunque remarcó que la parte americana la hará por tramos. “América es mi casa, pero no quiero pasar mucho tiempo fuera (de España), entre otras cosas porque quiero ver a mis nietos y me gusta que mi mujer me reconozca al volver”, bromeó.

CRÍTICO CON ESPAÑA

La semana pasada, después de sus presentaciones en el Teatro Colón, Serrat se refirió a la polémica generada en torno a sus declaraciones sobre el proceso independentista catalán (al cual definió como una “feria de los disparates”), al decir que “en Cataluña existe un descontento de gran parte de la ciudadanía, y si no se resuelven estas situaciones se utilizan en beneficio de grupos o tribus”.

Ratificando sus críticas al referéndum de independencia de la región, consideró que “todo lo que tiene que ver con el sentimiento es muy manipulable, y por lo tanto es muy peligroso jugar con estos elementos para mover la sensibilidad de la gente”.

Aunque fue más crítico al opinar que “detrás de todas historias sentimentales existe el dinero”.

MÁS FECHAS

El tramo argentino del “Mediterráneo da capo” tour incluirá tres funciones en el Gran Rex entre el 19 y el 21 de octubre, con entradas desde los $800, aunque las dos primeras ya están agotadas.

También ofrecerá shows en Mendoza, Rosario, Tucumán, Córdoba y Salta.

Las fechas de La Plata, una ciudad que le recuerda a Barcelona por la numeración de las calles, se anunciarán próximamente.