Aníbal Fernández visitó a De Vido en el penal de Marcos Paz

El ex senador y jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández visitó este miércoles a Julio De Vido, el ex Ministro de Planificación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Así se dio a conocer hoy en la cuenta oficial de Twitter del ex funcionario, actualmente detenido en el penal de Marcos Paz, que administra su familia, según se expone en el perfil.

Si bien a través de esta red social no se dieron mayores detalles de la conversación que mantuvieron los dos referentes del kirchnerismo en la cárcel, trascendió que el encuentro, que tuvo una duración de dos horas, estuvo marcado por las críticas a la figura de Cristina y a la agrupación política La Cámpora, cuyo fundador es su hijo, Máximo Kirchner.

También tuvieron espacio para rememorar las experiencias vividas durante la presidencia de Néstor Kirchner a quien, también según la información publicada por un matutino porteño, recordaron con “respeto y cariño”.

En el lugar en el que permanece detenido por la causa del fraude en la mina de Río Turbio, De vido recibió a su ex compañero por segunda vez luego de la visita que el ex jefe comunal de Quilmes le hizo en noviembre último. La visita se da casi una semana después del encuentro que De Vido mantuvo el lunes anterior con Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior.