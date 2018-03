Anamá Ferreira atendió a Andy Kustnetzoff: "Me hiciste bullying y no me llamaron más de la tv"

Anamá Ferreira salió con todo este fin de semana a destrozar a Andy Kustnetzoff, al que indirectamente lo tildó de tener doble moral, luego de que en el programa que conduce por Telefé, "PH: Podemos Hablar", trató el tema de la violencia hacia las mujeres a partir de tristes expriencias sufridas por Cinthia Fernández y Verónica Lozano.

A través de las redes sociales, mientras Cinthia Fernández narraba un episodio que vivió con el actor y humorista Tristán y lloraba, Anamá se despachó en Twitter e hizo temblar la red social y al propio Andy.

"Has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hacías bullying durante años cuando hacías CQC", dijo sobre el rol de Andy en programa que lo tuvo como "movilero estrella" y cuyas riendas eran llevadas por el trío formado por Mario Pergollini, Juan Di Natale y Eduardo de La Puente.

"Gracias a vos no me llamaron más para hacer TV, porque vos me pusiste el monte sobre mi manera de hablar (nunca abandonó su tonada portuguesa). Eras el canchero de CQC", denunció Anamá.

"Esto es para vos @andykusnetzoff. De verdad me hiciste mucho mal y tuve que bancar y callar por años. Te burlabas de mí en todos los programas de CQC y todos se reían. No sabés el mal que me hiciste a mí. Fue letal", deslizó la actriz.

"Conmigo era sistemático. Cada programa, él me encontraba. Era notero y se burlaba en mi cara. Ahora está en bueno. Pero me hizo muy mal", denunció.

Tras la descarga, se sucedieron en Twitter unos 155 mil comentarios, en su mayoría en solidaridad con Anamá Ferreira.

"Gracias por entender. No me gusta el quilombo, pero es la verdad. ¿Por qué no hacen lo mismo con los cocineros de la tele? El francés e italiano, claro, son europeos. Y yo latina y negra", fue el último mensaje de Anamá.

