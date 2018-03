Sorprendente declaración del presidente de Racing tras el escándalo de Centurión

El presidente de Racing, Víctor Blanco, hizo declaraciones públicas en torno al escándalo en el que se vio envuelto Ricardo Centurión y que tuvo que ver con una infracción vial que incluyo consumo del alcohol e intento de coima.

"Quién no pasó un semáforo en rojo. No justifico la actitud de Centurión con la policía pero me da la sensación que lo estaban esperando", destacó el pope de la Academia en contacto con La Red.

Y agregó que "Centurión siempre estará más expuesto ante la opinión pública"

Asimismo, informó que no tomó contacto con el futbolista: "No hablé con Centurión hasta el momento pero como presidente de la inistitución debemos cuidar la imagen del club"