Sol Pérez: “Un hombre me mostró su miembro en el tren”

La modelo recordó episodios de acoso sufridos en la vía pública y reconoció que “tengo miedo de salir a la calle”

Un tema muy repetido entre las figuras del espectáculo es la del acoso callejero a las mujeres, en una época donde el feminismo ha ganado terreno en la agenda y comienza a discutir todo tipo de cuestiones hasta ahora naturalizadas. Quien ahora sumó su testimonio es Sol Pérez, curiosamente criticada por algunas mujeres por su tendencia a mostrar el cuerpo en las redes sociales y colaborar con la objetivación de las mujeres.

Sol, sin embargo, siempre se ha defendido de las críticas diciendo que mostrarse orgullosa de su cuerpo es un acto de empoderamiento, que no es contrario al feminismo, y ahora reveló una experiencia que demuestra que a la modelo, como a cualquier mujer, no disfruta de los supuestos “piropos” y otras violencias que cotidianamente sufren las mujeres en la calle.

“Muchas veces me sentí en peligro en la calle. Tengo miedo de salir, uno cierra corriendo el portón. Una vez un tipo me manoseó en la calle y yo empecé a gritar, mis amigas se quedaron paralizadas, el tipo se fue corriendo”, relató Pérez. Pero la historia tiene un final aún peor: “Llamamos a la Policía y vino un portero que nos dijo ‘miren también cómo salen vestidas’”.

Pero para ella, como para casi todas las mujeres que habitaron durante años un mundo de impunidad masculina, esa no fue la única situación: “Un hombre me mostró su miembro en el tren a las seis de la tarde. Una lamentablemente se acostumbra a esas cosas que no tendrían que pasar”, contó en diálogo con el ciclo radial “Agarrate Catalina”.

En el trabajo también. La “Chica del Clima” recordó que en el ámbito laboral también sufrió acoso: “Había una persona que me cargoseaba detrás de escena y terminé renunciando porque no quería bancarme esas situaciones. Ninguna mujer merece que la acosen”.

Aquellos traumas pasados hoy parecen sepultados por el buen momento de éxito y reconocimiento que logró la blonda, aunque por lo visto las viejas heridas siempre quedan, como cicatrices en la piel.