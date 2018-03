Martín Fierro Digital: Hadad ganó el Oro en una fiesta nueva pero que ya tiene polémicas

La popular Belu Lucius no fue a la primera edición de los premios a lo mejor de la web enojada con las categorías de Aptra

El animador Marley, laureado como “El Rey de redes”, y el empresario periodístico Daniel Hadad merecedor del Martín Fierro de Oro, fueron los principales ganadores de la edición inaugural de los Martín Fierro Digital, unos premios que aunque son nuevos ya tienen sus polémicas e indignados.

La singular iniciativa de los miembros de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio de la Argentina (Aptra) de asomarse al vasto, diverso y complejo universo digital, tuvo su ceremonia en el Salón Fresno del Complejo Parque Norte, con la conducción de Flor Vigna y Grego Rossello y transmisión a través de las plataformas de Crónica.

Durante la noche se anunciaron como ganadores, en muy disímiles categorías, a Angel De Brito como el tuitero más influyente, Pico Mónaco como el mejor deportista en redes, Jimena Barón como mejor video musical, y Diario Show como el mejor portal de espectáculos 2017.

Pero la nota no la dieron las extrañas categorías sino la primera indignada de la entrega de estos jóvenes premios: Belu Lucius, una de las instagramers más reconocidas y que acumula más de 1,2 millones de seguidores, disparó con munición gruesa.

“Quería comunicar que no voy a ir a la premiación. No se entiende ni está claro el criterio que se ha tomado para armar ciertas ternas. Ni siquiera se entienden algunas ternas”, afirmó Belu, nominada a Mejor contenido humorístico.

“Las ternas Digital no son claras y directamente carecen de criterio. Veo que dejaron afuera a compañeros que nacieron en el mundo digital, que todos los días crean material y editan durante horas. Compañeros que avivaron el teatro para las nuevas generaciones. Como estoy totalmente desilusionada en la manera con que se planteó todo, por respeto a todos mis compañeros, amigos y colegas en el medio digital que no fueron tenidos en cuenta no me voy a hacer presente”, disparó, y dijo que “no necesito ningún premio”