Kempes no entiende qué es lo que pasa con Higuaín

Durante una entrevista realizada tras la catastrófica caída argentina ante España, Mario Kempes analizó la situación de Gonzalo Higuaín y reconoció que no hay lógica en su flojo presente. "Hace goles de lunes a lunes en Europa, pero cuando cruza el charco no la puede meter" tiró el "Matador" quien, sobre el Pipita también dijo: "Parece que juega con otros arcos".

Uno de los referentes históricos de la Argentina, Mario Kempes, analizó la situación originada en torno a Higuaín y agregó que "Cada vez que alguien me hace la pregunta sobre Higuaín intento buscar una explicación, pero no encuentro una respuesta lógica".

"No se entiende que un jugador haga goles de lunes a lunes en Europa y cuando cruza el charco no la puede embocar... A lo mejor no se siente cómodo, pero algo tiene que pasar. Un delantero que hace 3 goles el domingo y el jueves va a jugar con la Selección y no puede convertir no tiene mucho sentido", terminó diciendo el cordobés.