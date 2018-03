“Atlanta”, segunda temporada: quién es Donald Glover, el narrador de la pesadillesca experiencia negra

Artista multifacético, escribe, dirige y protagoniza la premiada serie que regresa mañana, mientras asciende en la música

“Gracias Trump por hacer que los afroamericanos estén en el número 1 de la lista de los más oprimidos, esa es la razón por la que estoy aquí”, decía irónico Donald Glover al convertirse en el primer artista negro en ganar un Emmy por dirigir una comedia, “Atlanta”, la serie que retrata entre el realismo y el surrealismo la experiencia negra en Estados Unidos y que regresa con su segunda temporada mañana, desde las 22.30, en la pantalla de Fox Premium Series.

Glover tenía en 2016, año en que lanzó “Atlanta”, 32 años, una carrera en televisión que incluía trabajos en “30 Rock” (de la que también fue guionista) y el rol del querible Troy en la serie de culto “Community”, serie que dejó para explorar su carrera de músico, que por entonces constaba de dos discos tibiamente recibidos.

Desde entonces, en 12 meses, el talento del director, escritor, actor y músico estalló: primero, gracias a “Atlanta”, serie que por su profundidad, ambigüedad y fuerza conquistó a crítica y audiencia; Glover, elegido meses después para interpretar al joven Lando Carlrissian en “Solo: Una historia de Star Wars” (“tengo la necesidad de implicarme en proyectos para desconectar temporalmente de mí mismo”, dijo al respecto), siguió el éxito de su serie televisva con “Awaken my love”, el tercer disco de su alter ego musical, Childish Gambino, nominado al Grammy como mejor álbum y la confirmación de una voz original y potente.

Graduado en Escritura Dramática en 2006, aquel fue el año en que Glover se sumó al staff de “30 Rock”, la serie de Tina Fey, y comenzó una carrera en los medios que interrumpió en 2011, para dedicarse a su pasión: el hip hop.

Bajo el seudónimo Childish Gambino, que creó gracias al generador de nombres online de Wu Tang Clan, publicaría primero “Camp” y luego “Because the internet”, que sería disco de oro: sin embargo, la crítica siempre fue reticente a halagar su carrera en el hip hop. Los trabajos de Glover, se decía, carecían de rumbo, de identidad, parecían un compendio de poses unificados por las ocurrentes rimas del artista.

MÚSICA MAESTRO

Pero Gambino subvertiría las expectativas que sobre él pesaba con el doblete de 2016: “Atlanta” ganaría dos Globos de Oro, incluyendo mejor comedia, y cuatro Emmys, mientras que “Awaken my love” sería nominado para cinco Grammys, incluyendo mejor álbum y grabación, en una ceremonia donde brilló en vivo al interpretar “Terrified”, corto de su último disco, un trabajo en el que Glover mostró una nueva faceta a sus muchas caras al dejar el rap y abrazar el funk y el soul psicodélico de los 70.

Funkadelic, Sly and the family stone y otros hitos de la música negra de aquella década sentaron la base para una producción artesanal realizada brazo a brazo junto al productor Ludwig Goransson, construyendo un sonido que buscaba recrear el sentimiento analógico de aquella música, en una era de computadoras.

“Escuchaba los discos de mi viejo y no entendía qué era lo que sentía. Escuchaba un grito de Funkadelic y sentía que era a la vez sexual y terrorífico. Que no existiera un nombre para eso, eso era lo genial”, explica Glover sobre la decisión de regresar a aquellos sonidos de su infancia.

Un ejercicio “en tono y sentimiento”, cuenta, pero que traza paralelismo entre las luchas en torno al racismo de los años 70, reflejadas de manera lateral por el vigor y esa mezcla de terror y excitación de aquellos sonidos y en el empoderamiento de los artistas negros, con los tiempos actuales.

“Había algo en la música negra de los 70 que se sentía como si quisieran comenzar una revolución”, dice Glover, insistiendo en que no hay un nombre para ese sentimiento musical, no es tangible.

El mismo sentimiento extraño, subrepticio, atraviesa “Atlanta”: show inspirado en el realismo sucio de “The Wire” y los aspectos pesadillescos de “Twin Peaks” (con salpicones del humor melancólico y surreal de “Louie”), Glover ve ambos procesos creativos, el musical y el televisivo, íntimamente ligados. En ambos, revela, la intención era clara: el humor, la sensualidad, la ironía y el surrealismo eran vehículos para “que la gente sienta miedo, porque así se siente ser negro”.

Pero no se trata de terror como género, de sustos, sino de atmósferas enrarecidas, oníricas, que dominan ambos trabajos, que reflejan, según Glover, “la sensación pesadillesca de saber que sabés correr rápido, pero no podés. Sé lo que está pasando, pero no tengo control”.

