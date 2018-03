Conmovedor: miles de personas despidieron los restos de Davide Astori

Miles de personas participaron hoy del funeral del ex capitán de la Fiorentina, el futbolista Davide Astori, quien falleció el pasado domingo por un paro cardíaco.

Una multitud de florentinos se reunieron en la basílica de la Santa Cruz y tiñeron la ciudad del color violeta que representa a Fiorentina para despedir al que fuera el capitán y símbolo del equipo.

De la ceremonia privada participó toda la familia, el plantel de Fiorentina, donde juegan los argentinos Giovanni Simeone y Germán Pezzella, políticos y figuras del fútbol italiano como, por ejemplo, el ex jugador de Roma Francesco Totti.

También sorprendió la presencia de representantes de Juventus, equipo que horas antes había logrado la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones en Londres.

Precisamente, Astori fue homenajeado con un emotivo minuto de silencio en el estadio Wembley en la previa del encuentro.

El entrenador, Massimiliano Allegri, el experimentado arquero Gianluigi Buffon y el defensor Giorgio Chiellini, quien le dedicó el triunfo a su amigo, encabezaron la delegación del equipo de Turín.

El cortejo fúnebre que fue ovacionado por cada lugar que recorrió también pasó por el estadio Artemio Franchi donde se había concentrado otro grupo de hinchas de Fiorentina.

A los homenajes también se sumó el exdelantero argentino Gabriel Batistuta, histórico goleador de Fiorentina, que difundió una carta de despedida.

"No conocí a Davide en persona pero mis amigos de la Fiorentina lo tenían siempre presente. Me hablaban de su clase y habilidad en la cancha y de su grandeza afuera era incluso mayor. Me decían que siempre estaba ocupado en silencio con tareas solidarias y de caridad en el vestuario. Davide era un ejemplo absoluto", expresó el "Batigol" en un tramo de la carta.

Astori fue encontrado muerto el pasado domingo en una habitación de un hotel de la ciudad de Udine en donde el plantel de Fiorentina se encontraba concentrado para jugar ante Udinese por el torneo italiano.

Según confirmó la autopsia, el futbolista falleció por un paro cardíaco.