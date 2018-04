Víctor Heredia: cincuenta años remontando la canción

En su paso por la Ciudad, el cantautor celebró las amistades que recogió en este medio siglo de música y protesta

Víctor Heredia todavía canta y todavía sueña: lleva cincuenta años en la música, armado con una guitarra y la esperanza de un mundo mejor a través del arte, y lejos de que el trajín lo haya vuelto cínico, insiste, en su paso por la Ciudad, que esa utopía es posible.

Heredia visitó ayer La Plata para presentar el espectáculo que realizará el 21 de abril en el Coliseo Podestá, donde repasa sus 50 años junto a la música, una carrera que comenzó en 1967, cuando fue consagrado revelación juvenil del Cosquín con apenas 19 años. Pero, medio siglo después, las sensaciones en el cantautor siguen siendo las mismas: en la mirada se ve el niño que se divierte y sueña con la música y que antes de salir al escenario todavía sigue pensando en no equivocarse la letra. “Yo no conozco a ningún artista que no se preocupe cuando está por pisar el escenario”, se ríe, y analiza su memoria hoy, a las 70 años: “La memoria es una maravilla cuando te acompaña, pero cuando te abandona es una bruja”.

Sencillo, casi tímido, Heredia, vestido con una remera con Mercedes Sosa estampada, se enfrenta a los periodistas y les dice que al mirar hacia atrás “siento un escalofrío: ¡50 años! No es fácil, se te vienen muchas cosas a la cabeza”.

“Pero estoy feliz de haber llegado hasta aquí y de haber podido celebrar estos 50 años con la música con los amigos que tienen el mismo tiempo en la música y con los nuevitos también”, dice el artista en referencia al disco doble que editó en 2017, “50 en vuelo”, donde repasó su repertorio con grandes artistas y compañeros de aventura como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Ricardo Mollo y Pedro Aznar, y también con artistas jóvenes como Lila Downs y Abel Pintos. Algunos amigos de giras y de noches, otros “con los que no tuve esa oportunidad de compartir la vida, pero sí de compartir la misma mirada ética y estética sobre la música”, define sobre el grupo ilustre que reunió para su aniversario, “los que hubiera querido que estén” a excepción, claro, de una persona: “En la remera”, dice, “tengo a la única persona que faltó. Se le iluminan los ojos al hablar de “La Negra” Sosa, quien sería casi una madre en la música desde aquel 67 fundacional. Dos años después se consagraría en el festival como “Consagración” y vendería medio millón de copias de “El viejo Matías”, donde ya empezaba a mostrar su veta de cantautor de protesta que lo llevaría a grabar con todos los grandes artistas de aquellos años, desde Serrat y Sosa a Milton Nascimento, el Cuarteto Zupay y Pablo Milanés.

MOMENTOS DIFÍCILES

Era, claro, una época compleja para ser cantautor en Argentina: Heredia padeció censura durante la Dictadura cívico-militar iniciada en 1976, pero su dolor más grande fue la desaparición de su hermana, María Cristina Cournou, que fue secuestrada junto a su esposo. Antes de la Dictadura, con el país ya envuelto en violencia, visitaba por primera vez el Coliseo Podestá y “sufrí el primer amenaza de bomba” de las tantas que aquejarían su concierto: “revisaron butaca por butaca”, recuerda, “y se pudo terminar el concierto”.

Volver, dice el artista, es siempre un honor, porque “es un teatro muy especial, aquí estuvo Teatro por la identidad, ha estado siempre parado donde corresponde desde el punto de vista social”: el regreso se dará el sábado 21 de abril, cuando Heredia traiga el repertorio de su disco doble, y aunque a diferencia de los recitales celebrados en el porteño Teatro Ópera en noviembre no vendrán todos los invitados, Heredia sí promete que a través de las pantallas cantará con Serrat y Silvio “y alguna sorpresita más”.

Como siempre, la vida lo encontrará cantando. Porque aún si el momento es “complicado”, como considera (“hemos sentido por el continente la vulnerabilidad de nuestras libertades y derechos, en algunas acciones políticas de corte judicial. Es preocupante, estas libertades y derechos costaron mucho sacrificio”, dice, en velada referencia a Lula), no se puede hacer otra cosa que cantar porque la música y la realidad social “son hermanitas. No hay nada que ningún artista pueda expresar a través de la poesía que no tenga que ver con su entorno”. Por eso, lanza, “todavía cantamos”.

