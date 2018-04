Fernando Espinoza estuvo en la Rosada con Macri y Peña

| Publicado en Edición Impresa

En medio del escándalo en el PJ nacional, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió ayer por la tarde en su despacho de Casa Rosada al ex intendente de La Matanza y actual diputado nacional Fernando Espinoza, en un encuentro del que participó unos minutos el presidente Mauricio Macri, tras concluir su actividad oficial junto a su par español Mariano Rajoy, según confirmaron fuentes gubernamentales.

La reunión, aseguran, estaba programada desde hace unas semanas, aunque justo coincidió con el día en el que la jueza federal María Romilda Servini intervino al Partido Justicialista, al que pertenece Espinoza, uno de los dirigentes más cercano al kirchnerismo.

La invitación corrió por cuenta de Peña, quien tras un cruce verbal que mantuvo con Espinoza en el Congreso durante su último informe de gestión, decidió “invitarlo a tomar un café” para acercar posiciones y dejar atrás lo sucedido.

abrazo

Según una alta fuente de la Rosada, durante la reunión Macri ingresó al despacho de Peña y le dijo que “no sabía que estabas con alguien tan importante”, para luego “abrazarse” con el ex intendente matancero.

Espinoza, ex presidente del PJ bonaerense, se refirió a “las obras que necesita” el distrito más populoso del Conurbano y también se quejó por los recientes “aumentos de tarifas” en los servicios públicos, aunque no se brindaron precisiones sobre si hubo o no menciones directas a la flamante intervención del partido peronista.

Repudios a la intervención

Mientras, el gobernador y presidente del peronismo entrerriano, Gustavo Bordet, calificó como “un avasallamiento a los partidos” la intervención que hizo la Justicia al PJ nacional al desplazar a José Luis Gioja de su conducción, y designar en su lugar al sindicalista Luis Barrionuevo para liderar un proceso de normalización de esa fuerza.

En tanto el Consejo Ejecutivo provincial del Partido Justicialista de Santa Fe consideró que la intervención partidaria a nivel nacional constituye “una operación” que “tiene como único objetivo la eliminación de nuestra herramienta electoral”.

Por su parte el Partido Justicialista de Corrientes expresó también su “repudio” a la intervención judicial, en un documento en el que afirmó que se trata de “una medida improcedente en lo jurídico; arbitrario en lo institucional, y proscriptivo en lo político”.

Considera, en ese sentido, que la resolución de la jueza, “constituye un atropello al estado de Derecho; al sistema representativo, republicano y democrático, que nos retrotrae a las peores épocas de persecución ideológica”.

Finalmente, el ex diputado nacional del PJ Héctor Recalde dijo que “detrás de la intervención del PJ está la mano del Gobierno”, y que el Presidente “está buscando la reelección, y para eso quiere dividir al PJ”.