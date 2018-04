Más de veinte escuelas protestaron por los problemas edilicios y la falta de docentes

Estudiantes secundarios y padres y alumnos de colegios primarios se hicieron oír por diversos trastornos, desde “paupérrimas condiciones de infraestructura” hasta “comedores deficientes”

Una veintena de escuelas secundarias y primarias realizaron ayer distintos tipos de protesta por “graves problemas de infraestructura”, “obras de refacción que se demoran” y el “mal funcionamiento de los comedores”, entre otros reclamos.

Desde la cartera educativa dijeron que “se anticiparon” a las numerosas problemáticas planteadas y que todas se encuentran en vías de solución.

Una de las protestas más fuertes y masivas la protagonizó la comunidad escolar de la Primaria Nº 23 de 7 y 601, cuyo edificio se incendió el 26 de octubre pasado y “al día de hoy no se hizo absolutamente nada”, a punto tal que los niños de 1º grado (de apenas 6 años de edad) “están dando clases en el ex comedor, que fue dividido con durlock, usan baños químicos y no tienen pileta para lavarse las manos”, subrayó la presidenta de la Cooperadora, ex alumna de la institución y madre de una niña de tercer grado, Nancy Coronel.

“El año pasado nos dijeron que en abril empezaban las obras. Ahora, que en mayo recién se llamaría a licitación”, apuntó, para describir que “en el mientras tanto, los chicos dan clases en condiciones paupérrimas”.

“El ex comedor, que quedó en pie tras el incendio, fue dividido con durlock para armar cuatro aulas. Allí funcionan los tres primeros grados y un cuarto donde hay una nena que utiliza silla de ruedas y no puede trasladarse en los micros hasta el Sagrado Corazón, colegio que nos ha prestado espacios para que funcione el resto de secciones y años”, detalló Coronel.

La titular de la Asociación Cooperadora resaltó que “para colmo, hoy (por ayer) sucedió algo increíble de lo que fui testigo: acá tenemos entre 80 y 90 alumnos que comen en los pupitres, y para el postre enviaron 15 mandarinas”.

La madre y ex alumna aseguró que “las condiciones del edificio incendiado son peores cada día, pues como se quitaron los techos por riesgo de derrumbe, está todo inundado. Al lado dan clases los más chiquitos. Y las maestras no tienen escritorio, ni un armario, ni nada”.

Luego enfatizó que los alumnos de la Secundaria 81 están en las mismas condiciones. “Los primeros años dan clase aquí y el resto en salones del Sagrado Corazón divididos también con durlock”, contó y puntualizó que “como esas paredes precarias no llegan hasta el techo, las clases se mezclan”.

Por último expresó que los alumnos del Plan Fines y de la Primaria de Adultos “directamente dan clases en un pasillo descubierto”.

En la Escuela Primaria Nº 39 de Melchor Romero esta semana ocurrió “un milagro”, definieron en la comunidad educativa.

Es que un ventilador de techo se cayó en plena clase encima de un alumno. Lo lastimó, desde ya. “No fue una tragedia de casualidad”, indicaron.

Hoy, a las 13, padres, docentes y directivos se reunirán con autoridades de la dirección de Educación con una serie de reclamos que, además, incluyen “la entrada de agua en toda un ala de la escuela cada vez que llueve, lo cual provoca que las paredes tengan carga eléctrica”, anticipó Alejandra Meneses.

En otra zona de la Ciudad, más precisamente en 142 entre 70 y 71, también hubo protestas de padres ante “el calamitoso estado edilicio de la Escuela Primaria Nº 50. Nos han prometido que las numerosos y profundas refacciones que se necesitan para que nuestros hijos den clases en forma digna se llevarían a cabo mediante el Fondo Educativo que maneja la Municipalidad, pero hasta ahora no hemos visto nada”, comentaron a este diario dos madres de la institución situada en el corazón hornense.

En la Escuela Secundaria 37 de la localidad de Arana, los alumnos de 6º año aún no tuvieron clase. ¿Por qué? Porque no tienen docentes.

En Educación aseveraron que la problemática está en vías de solucionarse. “Ya están los cargos, la semana que viene se realizará el llamado para cubrirlos, tanto en Arana como en Villa Elisa (Secundaria Nº 88)”, dijeron. ¿Por qué se demoran tanto los nombramientos? “Estamos buscando la mayor celeridad. Antes era un proceso que pasaba por 5 instancias y ahora por 3 (Inspección General, Tribunal y Recursos Humanos). Como todo mecanismo nuevo, tarda en aceitarse”, apuntaron.

No obstante, en Arana no diferencian entre mecanismos viejos y nuevos. “Es 12 de abril y aún no se generó la apertura del 6º año. Esta cohorte de alumnos ya sufrió en 2016 la demora en la apertura del 4º año y en 2017 la del 5º. Ahora padecen el desprecio del Estado otra vez. En realidad, no es un problema sólo de nuestra escuela, sino que no se están designado docentes en ningún curso de creación o desdoblamiento”, dijo el profesor Lorenzo Labourdette.

Nada menos que 15 secundarias platenses, provinciales públicas, provinciales privadas y dependientes de la UNLP, realizaron en la víspera diversas manifestaciones de protesta bajo el eslogan “contra el ajuste, en defensa de la educación pública”.

Con sentadas en algunos casos (Normal 1), corte de calles (Albert Thomas) y jornadas artísticas (Bellas Artes, entre otros), alumnos de los diferentes colegios reclamaron por “el pésimo estado edilicio de las escuelas de gestión pública de la Provincia; por los comedores para los establecimientos de la periferia de la Ciudad, donde los chicos y chicas en muchos casos comen en la escuela; por la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), y por la solución al problema salarial de nuestros profesores”, describió en diálogo con este medio la referente del centro de estudiantes del Normal 1, Valentina Castro.

Ayer se manifestaron estudiantes del Colegio Vergara (4 y 35), de la Agraria Alejandro Korn de Abasto, de los normales 1, 2 y 3, del colegio industrial Albert Thomas, de la Secundaria 62 (diagonal 74 y 16), de la Media 12 de Gonnet, de la Técnica 8 (7 y 526), del ex Comercial (46 entre 2 y 3), de los colegios de Gimnasia y Estudiantes y del Nacional, Liceo y Bachillerato de Bellas Artes.

