Les ofrecieron a los maestros 10% hasta junio, lo rechazaron y van a la huelga

La suba salarial propuesta ayer -pagadera en tres cuotas retroactivas a enero- era hasta mitad de año para retomar la discusión en julio. “Es peor que antes”, dijeron desde el frente gremial. El paro es el miércoles

En la séptima reunión paritaria del año, el gobierno bonaerense realizó una modificación importante en la oferta de aumento salarial a los docentes. Propuso un incremento semestral del 10% y que se retome la negociación en julio. Mantuvo el premio por presentismo pero, al considerarse el tramo enero-junio, planteó $3 mil por maestro que no falte. Los gremios opinaron que la nueva proposición “es peor que la anterior”. La rechazaron y convocaron a un paro con movilización para el próximo miércoles.

Así las cosas, el salario inicial de una maestra de grado pasaría de los actuales $12.500 a $13.750 al 30 de junio.

El 10% de suba salarial se abonaría en tres cuotas. Un 5% retroactivo a enero, un 3% en abril y un 2% en junio.

Cabe recordar que el 13 de este mes el gobierno ya depositó en las cuentas de los maestros un 5% a cuenta de futuros aumentos.

“Ante el rechazo sistemático a las distintas ofertas anuales que hicimos, hoy (por ayer) presentamos una propuesta semestral que conlleva mucha mayor certidumbre, pues junio está a la vuelta de la esquina y en julio ya retomamos la discusión”, indicó a este diario un alto funcionario de la administración de María Eugenia Vidal, quien también destacó que el esquema que pusieron sobre la mesa paritaria “incluye un nuevo pago a cuenta del futuro acuerdo, de modo tal que los docentes nunca perderán frente a la inflación”.

Según pudo saberse, el segundo adelanto a cuenta se abonará junto con el sueldo de abril, es decir, en los primeros días de mayo.

Será de $1.450 para quienes cobran hasta $15.000; $2.175 para los que perciben entre $15.000 y $20.000; $2.900 para aquellos que cobran entre $20.000 y $30.000, y $3.625 a los que tienen ingresos superiores a los $30.000 (ver gráfico).

“En la oferta anual, hasta junio pagaban un 11% de aumento. Ahora ofrecen un 10%. Cada vez peor”

La gratificación de 3 mil pesos anuales a los docentes que se capaciten fuera del horario escolar y los 2.520 pesos en concepto de materiales didácticos que figuraron en la última oferta, ahora no se contemplaron.

“Eso correspondía a la propuesta anual. Esta es distinta. Cada una fue distinta”, aseguraron fuentes gubernamentales.

“estamos peor que en febrero”

Tras la reunión, las principales espadas de los gremios docentes coincidieron en calificar a la nueva propuesta como “un retroceso” respecto de la que “ya habían reiterado seis veces consecutivas en los anteriores seis encuentros”.

Mientras los técnicos de las organizaciones sindicales mostraban carteles que rezaban “bajan los salarios, suben las tarifas”, el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, apuntó: “Rechazamos categóricamente la propuesta porque no sólo no mejora a la anterior, sino que la empeora”.

En esa línea, explicó que “en la propuesta anual ofrecían pagar un 7% retroactivo a enero y un 4% en mayo, es decir que se llegaba a mediados de año con un 11%. Ahora proponen pagar 10% hasta el 30 de junio. Y en julio se retomaría la discusión, pero no dieron certezas en absoluto”.

El encuentro comenzó cerca de las 15,30 en la biblioteca del ministerio de Economía. Todo indica que no hubo rodeos, pues 15 minutos más tarde los funcionarios ya habían puesto sobre la mesa la nueva proposición. El rechazo llegó casi de inmediato. Y los docentes, al salir del edificio, anunciaron el paro y movilización para el miércoles que viene. La marcha será en la capital federal, con un acto frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Es la cuarta jornada de huelga en lo que va de este ciclo lectivo.

“stand up”

Después de que la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, subrayara que “no se trata de que los sindicalistas no acordamos, es el gobierno el que no trae a la mesa una respuesta a la necesidad urgente de recomponer los salarios”, el titular de Udocba, Miguel Díaz, disparó duro contra el Ejecutivo: “Vienen acá a hacer una puesta en escena. Los funcionarios hacen stand up. Pero todo esto se resume en una sola cosa, y es la intención deliberada de la administración de Vidal de bajar los sueldos docentes quitándoles poder adquisitivo”.

Cabe destacar que el comunicado gremial posterior al encuentro, donde argumentan el rechazo a la oferta y convocan al paro y movilización del 25 de este mes, está firmado por la Feb, Suteba, Udocba, Sadop y Amet. La Uda, por cuestiones que tienen que ver con la interna cegetista, se viene manejando por separado. No obstante, coincidió en rechazar la propuesta y en llamar a la huelga.